Жителя Атырау, обматерившего родную мать, посадили на 10 суток
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Грубияну, который оскорбил мать, суд города Атырау назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Как выяснилось, 31-летний житель села не в первый раз выражался в адрес матери грубой нецензурной бранью.
Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
По информации пресс-службы Махамбетского районного суда Атырауской области, девятого января за тот же проступок его привлекли к ответственности.
Тогда он отделался предупреждением.
На этот раз ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Постановление суда вступило в законную силу.