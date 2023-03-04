Жителя Атырау, обматерившего родную мать, посадили на 10 суток

Грубияну, который оскорбил мать, суд города Атырау назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД" .

Фото: Kazpravda.kz

Как выяснилось, 31-летний житель села не в первый раз выражался в адрес матери грубой нецензурной бранью.

Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

По информации пресс-службы Махамбетского районного суда Атырауской области, девятого января за тот же проступок его привлекли к ответственности.

Тогда он отделался предупреждением.

На этот раз ему назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Постановление суда вступило в законную силу.