Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
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По горячим следам задержаны трое грабителей, ограбивших фермера в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратилась жительница Туркестанской области. Она сообщила, что неизвестные избили ее сына и, угрожая оружием, самовольно забрали лошадь стоимостью 3 млн тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жителя Тулькубасского района. Один из них оказался участником организованной преступной группы.
Похищенная лошадь возвращена законному владельцу.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст.389 УК РК.