Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь

По горячим следам задержаны трое грабителей, ограбивших фермера в Туркестанской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В полицию обратилась жительница Туркестанской области. Она сообщила, что неизвестные избили ее сына и, угрожая оружием, самовольно забрали лошадь стоимостью 3 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны три жителя Тулькубасского района. Один из них оказался участником организованной преступной группы.

Похищенная лошадь возвращена законному владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст.389 УК РК.