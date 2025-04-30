В 2023 году мужчине за хулиганство и вымогательство было назначено наказание в виде ограничения свободы с установлением пробационного контроля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако, несмотря на предоставленную государством возможность исправиться, указанный гражданин вновь умышленно нарушил порядок отбывания наказания.

В январе в отношении него начато досудебное расследование по факту незаконного ношения огнестрельного оружия.

Кроме того, находясь на пробационном учете, он без уважительной причины не являлся на регистрацию в службу пробации, снял электронное средство контроля и управлял транспортным средством без водительских прав.

В связи с этим служба пробации направила в суд представление о замене наказания на лишение свободы.

12 февраля 2025 года суд первой инстанции оставил данное представление без удовлетворения.

Прокуратура области, учитывая, что лицо не встало на путь исправления и склонно к антиобщественному поведению, внесла апелляционное представление.

В результате судебный акт первой инстанции был отменен, осужденный направлен в исправительное учреждение.

Постановление суда вступило в законную силу.