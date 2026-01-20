Живая связь времен Статьи,Культура 23 января 2026 г. 5:00 1 Екатерина Грищенко В Павлодаре пересчитали самую большую в стране коллекцию пластинок – 2 500 из них вошли в реестр национального достояния фото Владимира Бугаева В январе павлодарцы отметили 95-летие Наума Шафера – известного казахстанского ученого, публициста, литературного критика и музыковеда, композитора и педагога, ученика Евгения Брусиловского и признанного во всем мире эксперта по творчеству Исаака Дунаевского. Главным делом его жизни стала уникальная коллекция грампластинок, собирать которую Шафер начал еще подростком. Это тот случай, когда слово «уникальный» совсем не преувеличение. Удивительно даже то, что еще при жизни Наума Григорьевича в Павлодаре был создан государственный Дом-музей Шафера – на базе его частной коллекции. История коллекции началась в 1940 году. Тогда девятилетнего Наума Шафера вместе с семьей депортировали в Казахстан из Бессарабии. На сборы дали всего два часа. Среди немногих вещей оказались американский патефон и пластинки – свадебный подарок родителям. Патефон взять не разрешили, но из-за 30 пластинок мальчик поднял такой крик, что силовики позволили забрать их с собой. На них были записаны русские бытовые песни, романсы Глинки, музыка Римского-Корсакова, танцевальные мелодии. Эти пластинки и сегодня хранятся в Павлодаре как самые ценные экспонаты музея. Сам Шафер объяснял свою страсть к коллекционированию тем, что относился к музыке без эстетских ограничений. Он не делил ее на «высокую» и «низкую», не ограничивал себя жанрами, направлениями, исполнителями или студиями звукозаписи. Утверждал, что он коллекционирует музыку, а не композиторов и исполнителей – у него собраны почти все записи Лемешева, Виноградова, Александровича. Соседствуют с ними и другие маститые исполнители – Шаляпин, Обухова, Максакова, Давыдова, Козловский, Михайлов. Не обошлось и без советской эстрады – Бунчиков, Нечаев, Утесов, Шульженко, Бернес, и без авторской песни – Окуджава, Высоцкий, Галич, Визбор, Татьяна и Сергей Никитины. Что уж говорить про классическую музыку. Особенный блок – собрание речей политвождей, включая Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева... Шаферовские пластинки хранят голоса Юрия Левитана и Юрия Гагарина, а еще – огромное количество литературных записей театральных постановок и радиоспектаклей. Истинное сокровище коллекции – тысячи патефонных пластинок. Их начали выпускать в России в 1918 году еще механическим способом, позднее – с 1932 по 1969 год – уже электрическим, и только после этого появились небьющиеся пластинки. Многие из тех записей, что созданы до 1969 года, поистине уникальны, они сохранились у Шафера чуть ли не в единичном экземпляре. Национальный раритет – одна из первых отечественных казахских пластинок, выпущенная в 1936 году, с записью кюя «Кенес» в исполнении Жаппаса Каламбаева и Лухмана Мухитова. Еще в юности Наум Шафер увлекся казахской народной музыкой. А первой песней, которую лично перевел на русский язык, стало лирическое произведение «Жан ерке». Евгений Брусиловский ставил перед ним задачу сформировать фонотеку казахской народной музыки. В его же коллекции хранится и единственная запись песен знаменитой Жамал Омаровой. Ну и разве не уникально, что всю эту многотысячную фонотеку и плюс библиотеку Наум Григорьевич оставил павлодарцам! Еще при жизни Шафера было известно, что коллекцию он нотариально завещал всем жителям Павлодара в лице акима города. При том что ему не раз поступали финансово выгодные предложения о продаже единичных особо ценных экземпляров и даже о вывозе в другие страны всего собрания. И поскольку сам Наум Григорьевич был в этом вопросе непреклонным, перед его последователями стояла такая же задача – сохранить коллекцию для казахстанского народа и оставить ее такой же доступной, как и при жизни Шафера. Профессора не стало осенью 2022 года, а через полгода, когда акимат города должен был вступить в наследство, нотариус попросил у дома-музея предоставить точные данные: количество пластинок, книг, кассет, аппаратуры. Таких данных ни у кого не было. – Это живая частная коллекция, которая постоянно была в действии – постепенная небольшая оцифровка, создание сборников, множество мероприятий, на которых гости слушали музыку с пластинки. Сам Наум Григорьевич ориентировался на цифру в 27 тысяч пластинок, но это были лишь приблизительные данные, – подчеркивает руководитель Дома-музея Шафера Магзия Абенова. Тогда супруга Наума Григорьевича Наталья Михайловна Капустина (ее не стало в июне 2025 года) вместе с дочерью Елизаветой, проживающей в Израиле, приняли решение пригласить независимых экспертов. Они провели фотофиксацию и описание пластинок и книг, после чего были получены точные цифры: 42 576 единиц коллекции. Это и звукозаписывающая, звуковоспроизводящая аппаратура, аудио- и видеокассеты, книги и самое главное – 23 443 пластинки, в том числе 9 456 патефонных. Планировалось, что сразу после вступления в наследство акимат города передаст коллекцию на баланс Дома-музея Шафера, но вновь возникла юридическая коллизия – музей находится в ведении области. Фактически коллекция никуда не перемещалась и все время находилась в музее, но юридически стала городским имуществом. Для передачи имущества была необходима оценка стоимости коллекции – лицензированные специалисты посчитали, что на эту работу потребуется от 3 до 5 млн тенге и очень много времени. Но, как оказалось, закон предусматривает и альтернативное решение – в случае включения части коллекции в Государственный реестр объектов национально-культурного достояния имущество может быть принято без оценки. – Чтобы не терять времени, мы не выбирали по содержанию и возрасту, а начали с тех пластинок, которые уже были отражены в описи музея, – так в реестр включили 2 500 экземпляров. Но важно понимать, что это своего рода защита для всей коллекции. К тому же сам Наум Григорьевич как выдающийся филофонист считал коллекцию цельной, подчеркивая, что любая песня имеет право на существование, если она востребована народом, – отмечает Магзия Абенова. Впереди у музейщиков – большой объем работы. Здесь планируют вернуться к оцифровке записей с пластинок, как это делалось при жизни Наума Григорьевича, но после того как завершат инвентаризацию. Коллекция была принята не формально: каждой пластинке нужно присвоить инвентарный номер, внести его в базы данных – это техническая, но крайне трудоемкая работа. Для понимания масштаба: в обычной музейной практике за год инвентаризацию проходят около 2–2,5 тыс. единиц хранения. Но именно эта кропотливая работа и есть гарантия того, что коллекция Наума Шафера не станет музейным архивом «под стеклом». Она продолжит жить – звучать, исследоваться, открываться новым поколениям, сохраняя ту самую живую связь времен, ради которой она и создавалась. #Павлодар #пластинки #Наум Шафер #коллекция грампластинок