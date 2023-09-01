Живи и радуйся

По информации пресс-службы городского акимата, еще 32 многодетные семьи получат новое жилье в сентябре. В Семее в очереди на его получение стоят более 13 тыс. горожан. В микрорайоне «Карагайлы» ведется строительство 26 бюджетных многоэтажных жилых домов. До конца года по госпрограмме планируется завершить строительство 15 из них на 487 квартир.

Празднуют новоселье и жители города Шар Жарминского района. В рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в городе завершено строительство пяти двухквартирных жилых домов, многодетные матери и граждане из социально уязвимых слоев населения стали обладателями нового жилья. Рядом с домами есть приусадебные участки.