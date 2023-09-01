Живи и радуйся Свежий выпуск 1 сентября 2023 г. 3:30 1 Флора Левина В Семее 10 новых арендных домов введены в эксплуатацию в поселке Комсомольский. В нынешнем году в области Абай уже выделено 43 квартиры многодетным семьям, 120 – представителям социально уязвимых слоев населения. По информации пресс-службы городского акимата, еще 32 многодетные семьи получат новое жилье в сентябре. В Семее в очереди на его получение стоят более 13 тыс. горожан. В микрорайоне «Карагайлы» ведется строительство 26 бюджетных многоэтажных жилых домов. До конца года по госпрограмме планируется завершить строительство 15 из них на 487 квартир. Празднуют новоселье и жители города Шар Жарминского района. В рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в городе завершено строительство пяти двухквартирных жилых домов, многодетные матери и граждане из социально уязвимых слоев населения стали обладателями нового жилья. Рядом с домами есть приусадебные участки. #Семей #новоселье #Комсомольский #Шар #арендные дома #ключи