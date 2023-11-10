«Живописцы, окуните ваши кисти…»

Здание с фигурной кирпичной кладкой заметно выделяется среди строений, возведенных вдоль центральной улицы аула Тасарык, через который пролегает дорога в Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк. При виде него многочисленные водители замедляют ход, а самые любопытные останавливаются, чтобы подойти поближе.

Табличка на левой стороне фасада сообщает, что здание является памятником архитектуры и охраняется законом, а под козырьком колоритного крыльца располагается еще одна вывеска, указывающая, что здесь расположен Музей самодеятельного художника Молдагали Калдыбаева.

В трех достаточно вместительных комнатах все стены увешаны картинами. Превалирующее большинство принадлежит кисти самодеятельного художника, почти восемь десятков лет прожившего в родном ауле. Выезжал отсюда он разве что на службу в армии да для участия в многочисленных областных, республиканских и всесоюзных выставках самодеятельных художников.

Одна из них, состоявшаяся в Москве на ВДНХ в 1976 году, перевернула судьбу художника-самоучки. Три картины Молдагали Калдыбаева – «Автопортрет», «Доярка», «Родная деревня» – оказались в центре внимания посетителей выставки и жюри. За «Автопортрет» он получил звание лауреата Всесоюзного конкурса изобразительного искусства самодеятельных художников и золотую медаль.

На следующий год «Автопортрет» отправили на выставку в Галерею британской королевы, под которую отведена часть Букингемского дворца. Там картина произвела фурор. Скромный сельский художник, зарабатывающий на жизнь росписью потолков и стен в домах земляков, получил в далекой Англии главный приз и проснулся в родном ауле знаменитым.

Кстати, грандиозную новость художник тут же сообщил генералу армии Лапутину, с которым удалось повидаться в 1976-м на ВДНХ. Генерал, рассматривая картины, обратил внимание на фамилию одного из конкурсантов и вспомнил, что в его части штабным художником-оформителем служил солдат из Казахстана с такой же фамилией. Решил тут же разыскать его, чтобы удостовериться – он ли это. Оказалось, он.

Так, бывший солдат и генерал стали созваниваться, поздравлять друг друга с праздниками, делиться новостями. Неудивительно, что с ним первым Молдагали Калдыбаев поделился своей мечтой – открыть в ауле музей изобразительного искусства. Сейчас портрет военного занимает центральное место в экспозиции музея.

А идея эта у художника созрела мгновенно. В начале 1980-х годов колхоз «Путь Ильича» построил новое трехэтажное современное здание школы, примыкающее к церковно-приходской школе, возведенной еще в 1898-м и оказавшейся в силу своей ветхости никому не нужной.

Генералу Лапутину идея пришлась по душе, и он решил принять участие в ее реализации. Связался с обкомом партии, и, как говорят, вопрос о создании музея самодеятельного художника он обсуждал непосредственно с первым секретарем обкома партии. Асанбай Аскаров предложение поддержал.

И в мае 1984 года в ауле открылась картинная галерея художника-любителя, которого после долгих дебатов приняли в профессиональный союз, несмотря на отсутствие специального образования. Так сбылась мечта Молдагали Калдыбаева, которую он лелеял на протяжении тридцати лет.

Проблемы с наполнением музея экспонатами не было, ведь за свою творческую жизнь мас­тер кисти написал порядка полутысячи картин, многие из которых подарил школам и музеям области.

– В своих работах Молдагали Калдыбаев мастерски запечатлел свою эпоху, – говорит скульптор, лауреат Госпремии Казахстана Насыр Рустемов. – Это хорошо видно по его сюжетным произведениям. Дома, красный флаг, арба, одежда, интерьер... Он передал, как жили люди, выписал образы и детали, ярко отображающие культуру того времени. Отмечу, что именно самодеятельные художники часто более точно передают время. Мне очень нравятся его сюжетные картины, они – сама история, написаны искренне и с любовью. Эти полотна ценны своей правдой, она для зрителей убедительна. Ведь лица на портретах – все из реальной жизни, узнаваемы, память об этих людях хранится среди односельчан.

Действительно, никого не оставят равнодушными картины «Сумерки», «Сушiн», «Солнышко», «Доярка», «Лесничий», «Туган жер»… Практически на всех полотнах изображены горы, которые видны с любого конца аула. У художника они символизируют и высокие стремления его героев.

Аул… художников

Молдагали Калдыбаев стал первым художником в небольшом предгорном ауле. Конечно, рожденный в конце 20-х годов ХХ века, он о получении профессионального образования и мечтать не мог. Но это не стало преградой его стремлению запечатлеть яркие события местной жизни и окружающих людей. Краски и кисти для него стали способом самовыражения. Он рассказывал о неустанном труде сельских жителей, прекрасной природе родного края и своих замечательных земляках.

– Если бы не генерал Лапутин, музея бы этого не было, – считает директор ГККП «Музей Толебийского района», член Союза художников РК Курасбек Заурбеков. – Возможно, и имя Молдагали Калдыбаева, ставшего, как и его картины, историей нашего аула, сохранилось бы только в памяти его родных и тех, для кого он стал ориентиром в жизни. Я – один из них. С детства наблюдал, как он пишет пейзажи, общался с ним и сам заинтересовался изобразительным искусством. Он многое подсказывал. Порой у него не было масляных красок, и он брал строительные. Точно так же не всегда была возможность писать на холсте. Это его не останавливало. В дело шли куски фанеры, картон, мешковина. Все это я видел своими глазами.

Влияние художника-самоучки на жизнь аула было ощутимым. Вся сельская детвора непременно гурьбой бежала к нему, увидев, что он снова вышел на этюд. Нет, конечно, он никого не брал за руку, чтобы приобщить к творчеству. Он просто своим примером показывал, как можно при помощи красок передать свои эмоции и ощущения.

По стопам Молдагали Калдыбае­ва пошли Токболат Тогусбаев, а затем и его родной брат Ерболат Толепбай, братья Мурат и Канат Калкабаевы, Бексеит Тулкиев, Еркин Айтбаев и Курасбек Заурбеков, получившие признание в профессиональной среде.

– Бесспорно, Молдагали Калдыбаев оказал влияние на будущих художников, «подтолкнул» их задуматься об этой профессии, – говорит Насыр Рустемов. – Не зря ведь Токболат Тогусбаев, первый в ауле получивший профессиональное образование, подарил музею одну из своих лучших картин, оказывал практическую помощь при оформлении музея. Когда он переехал в Алматы, поддержал многих выходцев из аула, будущих художников, ведь они все близко друг друга знали. Подсказывал, что нужно для поступления в художественное училище, как подать докумен­ты, предоставлял кров. Для выпускников школы из аула это была бесценная помощь.

Родной брат Токболата Тогус­баева – Ерболат Толепбай – прославил отечественное изобразительное искусство на весь мир. Он единственный из всей Центральной Азии и Казахстана, кто удостоился персональной выставки в Лувре. Его работы висели рядом с работами Сальвадора Дали на выставке, посвященной 100-летию гения сюрреализма.

Лауреат Государственной премии Казахстана, заслуженный деятель РК, почетный член Императорской академии художеств России, первый казахский художник, чья персональная выставка в 1999-м прошла в Третьяковской галерее, несмотря на занятость, часто навещал свою малую родину. В 2004-м он приехал на открытие художественной галереи в районном центре его родного Толебийского района – городе Ленгере. Не с пустыми руками. В дар музею он, как и другие художники, привез свои картины.

Несколько лет назад галерею закрыли. Здание понадобилось для других нужд. Районные власти пообещали подыскать другое помещение, да так и забыли о данном слове. Картины, оказавшиеся ненужными районному начальству, отправили на склад. Сколько им еще предстоит пылиться в запасниках – неизвестно.

Ветшает и здание Музея Молдагали Калдыбаева. Не ровен час его могут признать аварийным и закрыть, хотя художники убеж­дены, что сельский музей следовало бы расширить, пост­роив для него новое здание, в котором бы нашлось место не только для картин восьми членов Союза художников – выходцев из Тасарыка, но и других мастеров кисти Толебийского района. Как вариант предлагают трансформировать в музей православную церковь в соседнем ауле Каскасу, оставшуюся без прихода.

– Музей нужен нашему аулу, – убежден Курасбек Заурбеков. – Туристы по пути в горы к нам часто заглядывают. Помню восторг, с которым англичанин по имени Нил буквально замирал чуть ли не у каждой картины. Это бесценное богатство, наше культурное наследие, которое просто необходимо сохранить. Сейчас мы оформляем документы на здание, оно так до сих пор и не закреплено за музеем. Ремонт срочный нужен, ведь построили его 125 лет назад...

Дом для креатива

Известный художник Куттыбек Жакып тоже родом из Толебийского района. Спустя годы, утвердившись в искусстве гобелена, получив признание на родине и за рубежом, он вернулся в родной аул Аккум, чтобы пост­роить Дом художников. По его задумке, сюда будут приезжать художники, чтобы вдохновиться великолепной природой, побуж­дающей творить.

Здесь же он намерен организовать галерею, чтобы проводить выставки. Помещение под нее уже готово. А еще он частый гость в местной школе, которая носит имя его родного брата – Курасбека Тыныбекова, по праву считающегося одним из основателей школы казахского гобелена. Здесь есть музей, в котором школьники знакомятся с жизнью и творчеством их прославленного земляка, рассматривают его творения.

Куттыбек Жакып уверен, что такое общение с детьми и подростками, организация конкурсов юных художников пробудят в них стремление погрузиться в мир изобразительного искусства, как это когда-то сделал он сам и его брат, ставший в свое время самым молодым лауреатом Государственной премии.

Курасбек Тыныбеков ушел из жизни очень рано, оставив после себя десятки незавершенных работ. Его самый младший брат, а в семье шахтера воспитывали пятерых детей, в то время только поступил в Алматинское художественное училище им. Н. Гоголя. Он посчитал своим долгом завершить начатое братом и с головой погрузился в искусство гобелена.

В 27 лет его приняли в члены Союза художников. На его творчество обратил внимание доктор искусствоведения, известный специалист по современному декоративно-прикладному искусству Кирилл Макаров, приехавший из Москвы в Шымкент для знакомства с искусством Казахстана. Работы молодого художника привели в восторг искусствоведа. Позднее несколько произведений Куттыбека Жакыпа пополнили коллекцию Государственного музея искусств народов Востока, став лучшей мотивацией для творчества.

Художник старается привнести в искусство гобелена современные подходы и экспрессию, оставаясь при этом приверженцем этнических мотивов и древних казахских традиций. Эта черта характера у него тоже от брата. За свою короткую жизнь, всего 33 года, Курасбек Тыныбеков собрал не только старинные гобелены, но и возродил традиционную технику.

Он был многогранным художником. Самостоятельно освоил старинную технологию валяния кошмы, не позволив затеряться секретам мастериц. Одно время увлекся росписью по шелку – батиком. Сам обрабатывал шерсть для пряжи и сам же красил, чтобы потом мотки превратить в прекрасные текеметы. Занимался жаккардовым ткачеством, разрабатывал эскизы орнаментальных декоративных тканей, работая над возрождением национального ассортимента бау-баскур, терме алаша. Во многом благодаря ему искусство гобелена у нас сейчас очень популярно, и самый изысканный интерьер предполагает наличие тканых декоративных панно.

Куттыбек Жакып пошел по стопам старшего брата, но при этом выработал собственный оригинальный стиль. Он самобытный автор с четко очерченным творческим мировоззрением, черпающим вдохновение из истории и культуры своего народа. И это делает его гобелены, текеметы и изделия из шерсти и войлока широко востребованными.

Художник находится в постоян­ном творческом поиске. Его результатом стало оформление патента на изобретение новой техники, так называемой резьбы по меху. Сейчас он готовится к открытию выставки, где намерен показать новое направление в изобразительном искусстве.

– Я много бывал в Ташкенте, Самарканде, видел работы местных ремесленников, разно­образие сувениров, которые охотно приобретают туристы, – говорит Куттыбек Жакып. – Накануне ЭКСПО много размышлял над тем, что покажем гостям, какие сувениры увезут с собой иностранцы? Считаю, что у нас не очень хорошо обстоят дела с такой продукцией. Начал готовить текеметы. Для этого поехал в Тараз на фабрику по обработке кожи, купил там меховые отходы, начал делать из них сувениры. Так все и началось. Со временем появилась идея создать меховые панно. Первые пару работ выставил в Кыргызстане, даже не рассчитывая на успех. А он неожиданно оказался грандиозным.

После этого создание рельефных произведений, выполненных с использованием меха, стало основным в творчестве мастера.

– Кожа имеет свой дух, она сама по себе произведение искусства, важно ее умело использовать, не ломая природную прелесть, – так оценивает «резьбу» по меху Насыр Рустемов. – Это мастерски делает Куттыбек, получается великолепно. Я бы назвал его работы графикой кожи. Она более выигрышно смотрится, если сохраняется естество природы. Направление будет развиваться, это самое начало, видна отчетливая перспектива. Смысл в том, чтобы полностью не сбривать шерсть, используя ее фактуру. Можно, оказывается, на этом материале совершать чудеса, и работы Куттыбека это доказывают.