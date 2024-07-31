Жизни людей важнее всего

Системные меры для снижения аварийности

С докладами по первому воп­росу выступили министр внут­ренних дел Ержан Саденов и министр транспорта Марат Карабаев, о ситуации в регионах доложили акимы ряда областей.

Как прозвучало в выступлениях докладчиков, ежегодно в республике в дорожно-транспорт­ных происшествиях погибают более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают увечья. Наиболее высокие показатели фиксируются в Алматинской, Жамбылской и Мангистауской областях, а также в городах Алма­ты и Шымкенте.

Глава Правительства привел конкретные примеры гибели людей, отметив при этом, что в стране за полгода лишились жизни около тысячи человек. Так, вечером 18 июня в поселке Шелек Алматинской области был насмерть сбит ученик 10-го класса, перебегавший дорогу в неустановленном месте. К слову, тут не было ни пешеходного перехода, ни освещения.

– Акиматам регионов необходимо увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием, установить ограждения и провести освещение. Особенно эту работу нужно усилить в регионах, на которые приходится наибольшая доля ДТП: в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкенте. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных, – заявил Олжас Бектенов, заострив внимание на низком уровне культуры вождения, дисциплины водителей и пешеходов.

В Казахстане ужесточена уголовная и административная ответственность за дорожные правонарушения. Тем не менее с начала года пресечено порядка 6 млн нарушений ПДД, задержаны свыше 12 тыс. нетрезвых водителей. Глава Правительства отметил, что к таким нарушителям следует применять самые строгие меры.

Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона. На этой основе и с учетом местных условий следует усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках и принять необходимые меры.

При направлении учащихся на различные образовательные и спортивные мероприятия необходимо обеспечивать обязательное сопровождение сотрудниками полиции. Дополнительные меры необходимо принять по упорядочению деятельности частных такси, особенно на меж­дугородних маршрутах.

Акиматам следует заняться созданием безопасной дорожной инфраструктуры, а также работать с сельчанами касательно выпаса скота вблизи автодорог. Министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам поручено активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению ПДД и обеспечению безопасности на дорогах.

Особо остро вопросы безопас­ности стоят на незавершенных участках строя­щихся автодорог. Премьер-министр акцентировал внимание на проблеме отсутствия там дорожных знаков, информационных щитов и временных разметок. Предупреж­дающие знаки зачастую устанавливаются с нарушениями и не видны водителю.

– В марте в Алматинской области на автодороге Караганда – Алматы, где еще с 2019 года ведутся строительные работы, после столкновения легковой автомашины с грузовиком погибли четыре человека. В мае на этой же автодороге в результате аварии погибли пять человек, – привел печальный пример Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с заинтересованными государственными органами принять комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог, а также усилить контроль над строгим соблюдением соответствующих стандартов.

Была поднята еще одна проб­лема загородных дорог – плохая мобильная связь. Для примера – на автодороге Караганда – Алматы по территории трех областей на участке общей протяженностью в 500 км отсутствует мобильная связь. В случае ДТП пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи. В связи c этим МЦРИАП необходимо ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных автотрасс.

– На дорогах не хватает видео­камер и других технических средств для контроля безопас­ности движения. Где-то они просто не работают, – отметил глава Правительства. – Ситуация с дорожной безопасностью вызывает справедливые нарекания со стороны населения. Только с начала года от граждан поступило более 50 тысяч официальных обращений в сфере дорожного движения. Акиматам регионов нужно увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах. На автодорогах республиканского значения следует активнее использовать аппаратно-программные комплексы.

Олжас Бектенов заострил внимание и на некачественной работе автошкол и станций техосмотра. Снижение требований к автошколам негативно повлия­ло на качество подготовки и культуру вождения. Для открытия учебных цент­ров не требуется получение лицензий и разрешений, во многих отсутствует необходимая материальная база, а учебный процесс проводится формально.

МВД совместно с заинтересованными госорганами поручено взять на учет все автошколы, проанализировать международный опыт и при необходимости пересмотреть подходы по прохож­дению подготовки водителей и получению водительских прав.

На безопасность дорожного движения напрямую влияет техническое состояние автотранспорта. Количество машин в стране растет, однако техосмотр проводится некачественно.

– Вопрос безопасности на дорогах и сохранности жизни людей должен быть важнее коммерческого интереса отдельных лиц. Пора навести порядок в работе центров технического осмот­ра, – подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что главная задача Правительства, профильных министерств и всех уполномоченных госорганов – обеспечить безопасность на дорогах, снизить аварийность и смертность. Для этого по поручению Премьер-министра будут выработаны системные меры.

Чрезвычайная степень пожарной опасности

Об обеспечении безопасности в летний пожароопасный период доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, по вопросу реагирования на природные пожары – министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Также были заслушаны акимы ряда регионов.

Общая площадь лесного фонда РК составляет 30 млн га. На сегодня системой раннего обнаружения пожаров охвачено лишь 2% всех лесных массивов.

На конец июля по стране было зафиксировано около 160 возгораний, что в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Для предотвращения пожаров и оперативного реагирования в постоян­ной готовности находятся 34 воздушных борта МЧС с водосливными устройст­вами.

В 37 лесничествах организованы дозоры, оказывается поддерж­ка добровольным пожарным формированиям – таких только в этом году появилось 43, открыто 26 пожарных постов. Всего на сегодня в населенных пунктах функционируют 252 формирования, в прошлом году им придали статус юридического лица.

Глава Правительства акцентировал внимание участников заседания на недостаточности материально-технического оснащения лесничеств. Отсутствие современного оборудования для тушения пожаров стало одной из основных причин природных катастроф прошлого года.

Тогда в борьбе с огнем погиб­ли 15 человек, свыше 116 тыс. га лесного фонда было уничтожено. Материальный ущерб без учета вреда экологии превысил 160 млрд тенге. Отмечена необходимость снабжения соответствующих структур самыми современными средствами тушения природных пожаров, применения цифровых систем реагирования.

– Надо широко использовать беспилотные летательные аппараты. Они позволяют проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей. В целом беспилотники имеют большой потенциал для использования в различных отраслях экономики. Поэтому Министерству промышленности следует рассмотреть вопросы локализации производства дронов в Казахстане, – подчеркнул глава Правительства.

Для своевременного обнаружения пожаров и возгораний необходимо также задействовать возможности искусст­венного интеллекта, отметил Премь­ер-министр. Положительный опыт применения смарт-систем получен в ходе использования, например, на территории национального парка «Бурабай».

По данным Казгидромета, на большей части страны до конца августа прогнозируется чрезвычайная степень пожарной опасности. При этом профилактические мероприятия некоторыми регионами проводятся ненадлежащим образом.

В частности, в областях Абай, Жетысу, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской не выполнены дноуглубительные работы на водоемах для забора воды вертолетами. В Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и области Улытау отмечается слабая динамика по созданию минерализованных полос, без которых лесные и степные пожары остановить сложно. Не до конца решены вопросы обеспечения запасами топлива, не завершена очистка территории от сухостоя и мусора.

Особое внимание было уделено вопросу трансграничных пожаров. Казахстан имеет с Россией самую длинную непрерывную сухопутную границу в мире. Пока возгорания на приграничной территории не зарегистрированы, тем не менее потенциальные риски не исключены.

Дано поручение по обеспечению постоянной готовности сил и средств для оперативного реагирования. Важно активизировать взаимодействие с соответствующими российскими службами по своевременному информированию.

Глава Правительства поставил дополнительные задачи. Акима­там поручено продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований, обеспечить соответствующее материально-техническое оснащение. Необходимо активизировать проведение информационной работы с населением по соблюдению требований пожарной безопасности.

Министерству экологии и природных ресурсов совместно с акиматами дано указание увеличить кратность патрулирования лесного фонда, а МВД – усилить профилактические мероприя­тия в лесах. Предстоит улучшить материально-техническое оснащение лесных, природоохранных и противопожарных подразделений, а также продолжить практику выставления механизированных дозоров для своевременного реа­гирования на лесные пожары.