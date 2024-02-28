ЖК планировали построить возле промышленных заводов в Павлодаре

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Как уточняется, в Павлодаре не допущено строительство социально-значимых объектов без учета норм экологической безопасности. Органами прокуратуры ведется работа по недопущению точечной (уплотнённой) застройки.

В ведомстве установили, что проект детальной планировки микрорайона «Жастар» Павлодара принят вопреки нормам архитектурного и земельного законодательств.

— Местный исполнительный орган запланировал строительство многоквартирных домов и социальных объектов без учета предельных расстояний от промышленных заводов. Так нарушалась бы санитарно-защитная зона, отделяющая производственные, коммунальные и складские объекты от близлежащих сооружений жилищно-гражданского назначения в целях исключения воздействия на них неблагоприятных факторов. Общая площадь застройки составляла 186 гектаров. По акту надзора незаконный ПДП отменен, — прокомментировали в надзорном органе.

Ранее прокуратура аннулировала решение о строительстве «комфортной школы» вблизи реки Иртыш (на территории водоохранной зоны), создававшего угрозу для жизни учащихся.