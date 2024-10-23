Жумангарин прокомментировал ограничения РФ на транзит сельхозпродукции из РК

Сегодня на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Серик Жумангарин пояснил, как отразилось на рынке Казахстана решение Россельхознадзора приостановить экспорт в Россию казахстанского зерна, томатов, перца и семян подсолнечника

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Он подчеркнул, что особого влияния на Казахстан ограничения не оказывают, передает корреспондент Kazpravda.kz

Серик Жумангарин пояснил, что продукция, которая была ограничена к ввозу, большей частью была завезена в РК из Узбекистана.

«Недавно мы были в Москве, проводили межправительственную комиссию, изучили документы. Это перец, томаты – они завезены в Казахстан, очищены, а дальше реэкспортированы. Особого влияния на Казахстан ограничения не оказывают. Да, они влияют на самочувствие конкретных бизнесменов, которые занимаются этим легальным видом бизнеса - то есть реэкспортом товаров, которые они закупают у южных соседей. Если есть проблемы с фитосанитарным контролем, поручение МСХ уже дано», - сказал вице-премьер.

По его словам, как такого запрета на транзит нашей продукции через РФ не было.

«В решении, которое Россельхознадзор дал, написано, что запрета нет, за исключением запрета через территорию РФ. Это важная смысловая оговорка. Некоторые товарищи из Зернового союза поднимают темы о «торговой войне», даже не представляя себе, о чем они говорят. Я бы не стал эту ситуацию усложнять», – подытожил Жумангарин.

Ранее мажилисмен Айдарбек Ходжаназаров заявил, что Россельхознадзор нарушает условия Договора о Евразийском экономическом союзе. Он убежден, что эти барьеры создают нагрузку на сельскохозяйственную отрасль и в целом на экономику страны.