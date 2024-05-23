Жумангарин выслушал проблемы аграриев Туркестанской области

Правительство, Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вице-премьер Серик Жумангарин встретился с производителями пшеницы Казыгуртского района и хлопководами Мактааральского района, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Как рассказали в пресс-службе правительства, директор ТОО «Казыгурт-Агро» Ержан Кобеев на встрече с вице-премьером поднял вопрос увеличения нормы внесения удобрений, подпадающих под субсидирование, и норматива расхода удешевленного дизтоплива для фермеров.

«Если нам увеличат нормы, мы сможем два раза проводить обработку земель и улучшать почву», — говорит он.

Серик Жумангарин ответил, что со стороны фермеров нужно своевременно подавать заявки на удобрения, чтобы сформировать необходимый запас на заводах-изготовителях.

«В этом году на субсидии под удобрения по республике выделено 35 млрд тенге, планируем внести примерно 1,5 млн тонн, для этого объем субсидий уже в этом году увеличим. В планах на следующие годы – увеличить объемы до 3,2 млн тонн. У вас также есть возможность получить удобрения в этом году, надо подавать заявки», — отметил он.

Аграрий Спандияр Байгулов задал вопрос об отмене субсидий на иностранную сельхозтехнику.

«Я хотел взять импортный комбайн для уборки в кредит за 140 млн тенге, а мне сказали, что под 6% как раньше не дадут, а только под 15%, потому что больше нет субсидий. Так ли это?» — спросил он.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов ответил, что теперь субсидии не будут выдаваться на закуп иностранной техники, аналоги которой производят в Казахстане. На покупку отечественной техники субсидии составят 30%.  При этом будет продолжено субсидирование зарубежной сельхозтехники, производство которой не налажено в РК, на уровне 25%. Но комбайны для уборки производятся в нашей стране в достаточном количестве.

В Мактааральском районе Серик Жумангарин ознакомился с ходом весенне-полевых работ по хлопчатнику. Здесь производственный кооператив «Хамро Ата» совместно с китайской «Peng Seng» на 310 гектарах высадил хлопчатник по технологии капельного орошения. Особенностью проекта является экономия объема сточных вод на 50% по сравнению с хлопковыми полями, засеянными простым способом. Это повышает урожайность на 60-70 центнеров с гектара.

Здесь же вице-премьеру представили проекты по выращиванию и переработке хлопка, реализация которых началась в текущем году. Это кластеры «Cotton мақта» стоимостью 10 млрд тенге, «Tulpar Textile» на 15 млрд тенге (производство нитей), «TST Jetisay Textile» (переработка хлопка, производство нитей, тканей и текстиля), а также совместный с узбекскими партнерами экспортоориентированный кластер «Global Textile Turkestan» стоимостью $50 млн.

На встрече с вице-премьером хлопководы также подняли вопрос возможности перерасчета нормативов выдачи льготного дизтоплива на весенне-полевые работы с учетом особенностей региона. Кроме того, был поднят вопрос затягивания выплат субсидий.

«Мы выделили 376 тыс. тонн дизтоплива по удешевленной цене на посевную кампанию в этом году. Сначала 340 тыс., а после уточнения потребностей увеличили еще на 36 тыс. тонн. Сейчас выделяем 580 млрд тенге под 5% годовых для фермеров на весенне-полевые работы. Подавайте заявки, берите деньги для развития», — обратился к хлопководам Серик Жумангарин.

Также в рамках поездки вице-премьер ознакомился с ходом строительства завода по переработке кукурузы, тепличного комплекса «ЭКО-культура», бананария и развитием молочно-товарной фермы «Борте-милка».

 

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