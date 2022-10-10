Жуматай Алиев выдвинут кандидатом на пост президента РК

В Центральную избирательную комиссию Казахстана представлены документы Жуматая Алиева о его выдвижении кандидатом в президенты РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК РК.

10 октября 2022 года в ЦИК были представлены следующие документы Жуматая Алиева о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан общественным объединением «Халық демографиясы»:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения «Халық демографиясы» о выдвижении в президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Алиева Ж. о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.