Зимний спортивный фестиваль устроили в Астане на реке Есиль

В программе – соревнования по 10 видам спорта.
В Астане проходит традиционный спортивный фестиваль "Буркасын -2023", , передает kazpravda.kz.
Мероприятие проводится ежегодно при поддержке акимата города Астаны и городского управления спорта.
Соревнования проводятся по 10 видам спорта. Это лыжные гонки, поднятие тяжестей, армрестлинг, ременная борьба, перетягивание каната, хоккей на льду, снежная стрельба, автоспорт и зимний футбол.
Участие в них принимает 1 800 человек.
"В этом году спортивное мероприятие проводим в двадцать третий раз. В прошлом году мы включили в программу два вида спорта – поясную и ручную борьбу. Они были отобраны на основании предложений горожан. Среди участников сегодняшнего фестиваля присутствуют и военные. Для каждой возрастной категории предусмотрены медали и ценные призы",- сообщил руководитель управления физической культуры и спорта города Астаны Самат Жылкыбаев.