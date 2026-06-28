Президент Сербии заявил о намерении уйти в отставку в ближайшие недели

В мире

Второй президентский срок Александра Вучича должен был завершиться в 2027 году

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет свой пост, после чего в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Reuters.

Заявление прозвучало на митинге сторонников власти в Белграде на фоне продолжающихся уже полтора года антиправительственных протестов, которые начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса погибли 16 человек. Протестующие считают произошедшее следствием коррупции и нарушений при реализации строительных проектов.

Алексанждр Вучич, который занимает пост президента, премьер-министра Сербии на протяжении последних 12 лет, сообщил, что намерен досрочно сложить полномочия, хотя его второй президентский срок истекает лишь в середине 2027 года.

"Я буду президентом всего пару недель, а затем уйду в отставку", - сказал Вучич толпам своих сторонников на проправительственном митинге в столице Белграде.

По словам главы государства, он намерен поддержать правящую Сербскую прогрессивную партию (SNS) на предстоящих выборах. Он также предложил назвать ее «Объединенная Сербия».

При этом президент не уточнил точную дату своей отставки и сроки роспуска парламента, который необходим для проведения досрочных парламентских выборов.

#выборы #Сербия #Александр Вучич

Популярное

Все
От цифровизации до международного вещания: как развивается медиасфера Казахстана
Аида Балаева поздравила работников СМИ с профессиональным праздником
Жара до 40 градусов сохранится в Казахстане до конца июня
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
В ВКО стартовал международный фестиваль мотоспорта
Кинологи Нацгвардии обменялись опытом на сборе в Шымкенте
Пресс-секретарь Президента поздравил журналистов и отметил их вклад в развитие страны
Профессиональная журналистика не должна тонуть в информационном шуме – эксперт
Минобороны предупредило о передвижении военной техники
Президент Сербии заявил о намерении уйти в отставку в ближайшие недели
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи человек
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Казахстанские спортсменки вошли в тройку лучших на Кубке мира
Когда спадет жара в Казахстане
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Жара до 42 градусов ожидается в ряде областей Казахстана
Международный день йоги отметили в Астане
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Изменить подход к субсидированию
В колонию Тараза пытались пронести скрытую камеру под видом очков
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Токаев принял Саиду Мирзиёеву
Лучшие производства года назвали в Улытау
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

Читайте также

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи …
Узбекистан и Кыргызстан обменялись приграничными территория…
В США запечатали капсулу времени для потомков 2276 года
Венесуэла вводит чрезвычайное положение в связи с разрушите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]