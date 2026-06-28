Президент Сербии заявил о намерении уйти в отставку в ближайшие недели

Второй президентский срок Александра Вучича должен был завершиться в 2027 году

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет свой пост, после чего в стране пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Reuters.

Заявление прозвучало на митинге сторонников власти в Белграде на фоне продолжающихся уже полтора года антиправительственных протестов, которые начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. Тогда в результате обрушения навеса погибли 16 человек. Протестующие считают произошедшее следствием коррупции и нарушений при реализации строительных проектов.

Алексанждр Вучич, который занимает пост президента, премьер-министра Сербии на протяжении последних 12 лет, сообщил, что намерен досрочно сложить полномочия, хотя его второй президентский срок истекает лишь в середине 2027 года.

"Я буду президентом всего пару недель, а затем уйду в отставку", - сказал Вучич толпам своих сторонников на проправительственном митинге в столице Белграде.

По словам главы государства, он намерен поддержать правящую Сербскую прогрессивную партию (SNS) на предстоящих выборах. Он также предложил назвать ее «Объединенная Сербия».

При этом президент не уточнил точную дату своей отставки и сроки роспуска парламента, который необходим для проведения досрочных парламентских выборов.