Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи человек

В мире

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра и Каракасе

Фото: REUTERS/Maxwell Briceno

Число погибших в серии разрушительных землетрясений в Венесуэле превысило 1 400 человек. Спасательные работы продолжаются, в страну прибывают международные поисково-спасательные группы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Reuters

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в прибрежном штате Ла-Гуайра и отдельных районах Каракаса, где спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных зданий в поисках выживших.

По данным властей, к ликвидации последствий катастрофы уже присоединились более 1 600 иностранных спасателей.

«Число погибших в результате разрушительных двойных землетрясений превысило 1 400 человек. В страну продолжают прибывать иностранные спасательные команды, а поисковые операции не прекращаются», — сообщает Reuters.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в среду и вызвали сотни повторных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, число жертв может оказаться значительно выше и превысить 10 тысяч человек.

Местные жители сообщают, что многие семьи уже несколько дней ночуют на улицах, опасаясь новых афтершоков. В ряде районов сохраняются проблемы с электроснабжением, а доступ в наиболее пострадавшие населенные пункты ограничен для обеспечения работы экстренных служб.

По информации Reuters, на одном из сайтов, созданных при поддержке венесуэльской оппозиции, пропавшими без вести числятся более 55 тысяч человек.

Международное сообщество продолжает направлять гуманитарную помощь. США уже объявили о выделении дополнительного пакета финансирования на ликвидацию последствий стихийного бедствия, а Папа Римский Лев XIV призвал мировое сообщество поддержать пострадавших жителей Венесуэлы.

Напомним, 24 июня в Венесуэле произошла крупная природная катастрофа: страну потрясли два землетрясения, почти совпавшие по месту, времени (разница составляла 39 секунд) и силе. Магнитуда обоих была более 7. Это явление известно как сейсмический дублет и оно вызывает многократно больший масштаб разрушений. AP опубликовал спутниковые снимки "до и после" разрушений.

#землетрясение #ЧС #Венесуэла

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