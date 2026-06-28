Казахстанские спортсменки вошли в тройку лучших на Кубке мира

Екатерина Носкова и Мария Чернец заняли третье место в соревнованиях по академической гребле

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Казахстанские спортсменки Екатерина Носкова и Мария Чернец стали бронзовыми призерами третьего этапа Кубка мира по академической гребле, который проходит в швейцарском Люцерне, передает Kazpravda.kz.

Награду казахстанки завоевали в соревнованиях среди женских пар легкого веса. В финальном заезде они показали результат 7 минут 21,91 секунды и заняли третье место.

Победителями стали представительницы Японии Чика Ёнэдзава и Чиаки Томита (7:14,74), серебряные медали выиграли спортсменки из Перу Алессия Паласиос и Валерия Паласиос (7:18,51). Казахстанский экипаж уверенно опередил команду Гонконга, занявшую четвертое место.

«Казахстанские спортсменки Екатерина Носкова и Мария Чернец завоевали бронзовые медали третьего этапа Кубка мира по академической гребле в Люцерне», — сообщили в Дирекции развития спорта МТС РК.

Еще один представитель Казахстана Артем Матусевич выступил в финале соревнований в одиночном разряде и занял седьмое место.

Третий этап Кубка мира завершится 28 июня. В соревнованиях принимают участие более 650 спортсменов из 42 стран. Казахстан на турнире представляют пять гребцов.