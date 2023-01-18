Зимой так хочется тепла

Техногенная катастрофа в Экибастузе выявила неприглядную ситуацию в системе теплоснабжения.
Оказались не готовы
Отсутствие целостного подхода со стороны центральных и региональных органов власти, понятной тарифной политики, ответственности и планов по модернизации электроэнергетики и теплоэнергетики привели к ЧП государственного масштаба, которое устраняли всем миром.
Вскоре общественность узнала об общем критическом состоянии энергетических объектов и тепловых сетей республики. На заседании Правительства министр энергетики Болат Акчулаков поделился итогами ревизии. В «красную» зону вошли 19 ТЭЦ, в «желтую» – 11 ТЭЦ из 37. Средняя степень изношенности оборудования составила 66%, при этом амортизация ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превысила 80%.
Средний срок эксплуатации ТЭЦ по стране составляет 61 год. Около 76% объектов отработали более полувека. По итогам 2021 года наблюдается рост аварийных отключений на электростанциях на 5% по сравнению с 2020-м.
В свою очередь экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев докладывал, что на сегодня протяженность тепловых сетей в городах составляет 12,1 тыс. км, из них замены требуют 6,7 тыс. км, средняя степень амортизации – 55%. Более чем на 70% изношены теплосети в семи городах. Что же касается Риддера, Шемонаихи и Аркалыка, то там срок их эксплуатации вообще превышен...
– Полагаю, 66-процентный уровень износа – еще мягко сказано. Вполне возможно, что и больше. Для многих данные цифры – не новость. Об ухудшающейся ситуации говорится давно, много и везде, но от этого состояние теплосетей и ТЭЦ не улучшается. Все упирается в отсутствие страновой стратегии, – считает общественный деятель Сапар Ахметов, прошедший трудовой путь от инженера по технадзору до акима одного из районов Астаны. – Сейчас не нужно рассуждать об отдельно взятой ТЭЦ в Экибастузе, нужно увидеть всю картину. Если мы не представляем, как будет выглядеть целый дом, нет смысла рассуждать об отдельной квартире или комнате.