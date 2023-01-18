Зимой так хочется тепла

Оказались не готовы



Отсутствие целостного подхода со стороны центральных и региональных органов власти, понятной тарифной политики, ответственности и планов по модернизации электроэнергетики и теплоэнергетики привели к ЧП государственного масштаба, которое устраняли всем миром.



Вскоре общественность узнала об общем критическом состоянии энергетических объектов и тепловых сетей республики. На заседании Правительства министр энергетики Болат Акчулаков поделился итогами ревизии. В «красную» зону вошли 19 ТЭЦ, в «желтую» – 11 ТЭЦ из 37. Средняя степень изношенности оборудования составила 66%, при этом амортизация ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превысила 80%.



Средний срок эксплуатации ТЭЦ по стране составляет 61 год. Около 76% объектов отработали более полувека. По итогам 2021 года наблюдается рост аварийных отключений на электростанциях на 5% по сравнению с 2020-м.



В свою очередь экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев докладывал, что на сегодня протяженность тепловых сетей в городах составляет 12,1 тыс. км, из них замены требуют 6,7 тыс. км, средняя степень амортизации – 55%. Более чем на 70% изношены теплосети в семи городах. Что же касается Риддера, Шемонаихи и Аркалыка, то там срок их экс­плуатации вообще превышен...

– Полагаю, 66-процентный уровень износа – еще мягко сказано. Вполне возможно, что и больше. Для многих данные цифры – не новость. Об ухудшающейся ситуации говорится давно, много и везде, но от этого состояние теплосетей и ТЭЦ не улучшается. Все упирается в отсутствие страновой стратегии, – считает общественный деятель Сапар Ахметов, прошедший трудовой путь от инженера по технадзору до акима одного из районов Астаны. – Сейчас не нужно рассуж­дать об отдельно взятой ТЭЦ в Экибастузе, нужно увидеть всю картину. Если мы не представляем, как будет выглядеть целый дом, нет смысла рассуждать об отдельной квартире или комнате.

По его мнению, настало время срочно решать, какие меры в теп­лоснабжении предпринимать экстренно, а какие – в долго­срочной перспективе. Для этого необходимо разработать Энергетическую стратегию или Нацио­нальный проект по развитию отрасли. Отследить мировые тренды, глубоко проанализировать сложившуюся ныне ситуацию в стране.

– Энергетика – главный ресурс Казахстана. Позволю себе привести в пример знаменитый План ГОЭЛРО, который дал возможность электрифицировать всю страну и за 15 лет шестикратно увеличить валовой объем промышленной продукции. Без энергетики невозможно не то что сделать промышленный рывок, невозможно даже обеспечить текущее развитие. Недаром доктор Дэниел Ергин, эксперт по мировой энергетике, в книге «Новая карта мира» отмечает, что энергетика сегодня – самый главный вопрос в геополитике, – отмечает Сапар Ахметов.

В предлагаемой стратегии необходимо предусмотреть разум­ный энергетический баланс и учесть долю каждого вида энергии. При этом не забывать, что Казахстан поддержал призывы ООН по достижению «нулевых» выбросов парниковых газов, и в республике завершается разработка Стратегии углеродной нейтральности к 2060 году.

На сегодня в Казахстане доля «зеленой» энергии в общей выработке составляет около 4%. Планируется нарастить ее производство до 15% к 2030 году, сократив выбросы углерода на 15%. Следовательно, необходимо предусмотреть передовое энерго- и ресурсосберегающее оборудование с долгим сроком службы. Для этого не нужно изобретать велосипед: достаточно применить опыт Финляндии, Канады, Норвегии – стран с холодным климатом.

Такая проблемная генерация

– Определить цель: к каким показателям и с какой скоростью идти, – предлагает Сапар Ахметов. – На мой взгляд, на равных необходимо развивать и возобновляемую, и газовую, и атомную энергетику, и у угольной генерации должен быть шанс. Пора кардинально менять подходы. Определиться, наконец, продолжаем ли ремонтировать действующие, но технологически устаревшие угольные ТЭЦ или будем развивать другие источники? Да, ТЭЦ на угле честно отслужили свой срок. Наступило время энергосберегающих технологий. Нам нужно определиться, каким стандартам должны соответствовать новые тепловые и электрические станции, посчитать их экономику, проанализировать, сколько и каких станций понадобится в каждом регионе. Все эти вопросы должны быть отражены в стратегии, в том числе расписаны и по деньгам, по годам.

Угольная генерация – вот воп­рос, который казахстанский энергетический сектор должен решать незамедлительно. Нацио­нальный энергобаланс, как правило, строится на собственных ресурсах. Страны, добывающие уголь, традиционно используют его для своих энергетических нужд. Так, велика доля угольной генерации в Китае, Индии, ЮАР, Индонезии, США. Даже в странах ЕС (Германии, Польше, Чехии), последовательно развивающих «зеленые» источники энергии, не спешат совсем отказываться от каменного топлива.

Спасти угольную генерацию способны высокоэффективные технологии, которые смогут устранить дисбаланс между экологическими недостатками использования угля и его многочисленными преимуществами.

Из-за жестких экологических норм «угольный ренессанс» без использования технологии улавливания и захоронения CO2 уже невозможен. Несмотря на то что каждый киловатт-час, выработанный из угля, сопровождается эмиссией почти килограмма углекислого газа и других токсичных химических веществ, угольной генерацией во многих странах по-прежнему охотно пользуются.

Для сохранения конкурентоспособности энергетические компании осваивают прогрессивные способы сжигания различных видов угля, уменьшающие загрязнение окружающей среды, сокращают сроки строительства электростанций и улучшают их эксплуатационные характеристики. До 40% капитальных затрат и 35% эксплуатационных расходов современных ТЭС теперь приходится на системы газоочистки и золоудаления.

Апробировано более десятка «зеленых» способов сжигания угля с повышенным КПД. ТЭС с принципиально новыми технологиями запущены в Германии, Чехии, Польше, Китае, США, Японии.

Более того, сжигание дешевого угля сэкономит деньги, которые можно инвестировать на развитие самих же станций и теплосетей. Поэтому многие страны в качестве альтернативы строительству новых угольных ТЭЦ успешно реконструируют действующие старые ТЭС.

Интересен, к примеру, опыт Чехии, энергетика которой была исторически ориентирована на уголь. Чешские энергетики охотно делятся опытом модернизации крупных ТЭЦ – Ледвице, Почерады, Тушимице, Прунержов – без остановки производства. Так, в результате реконструкции срок службы ТЭЦ «Ледвице» продлен на 40 лет. В этой связи полезно, по мнению Сапара Ахметова, будет изучить опыт перехода Чехии, Венгрии, Польши на современные чистые технологии.

– Известно также, что еще до революции в Жезказганском крае при разработке медного месторождения англичане из бурого угля получали синтез-газ, который затем использовали для освещения шахт. И такие технологии нам нужно тоже развивать, чтобы поднимать энергетику страны. Но еще раз повторюсь: сначала необходимо сделать расчеты, чтобы понимать, какие технологии, какое оборудование выгоднее использовать в наших условиях. Иначе стратегия так и останется на бумаге, – подчеркивает он. – Однако разработку этого важного документа нельзя поручать Министерству энергетики, так как оно не будет перед собой ставить трудных задач, не будет планировать то, чего не сможет осуществить.

Привычка пенять

на министра

Во-первых, Сапар Ахметов видит целесообразным разработку страновой Энергетической стратегии поручить Агентству по стратегическому планированию при Президенте, поскольку ее осуществление потребует слаженных усилий нескольких министерств. Создать специальную рабочую группу из представителей Правительства, отраслевых ассоциаций, привлечь независимых отечественных и международных экспертов-энергетиков и экономистов, представителей профессионального сообщества.

Второе его предложение – сформировать при Минэнерго уполномоченный орган, ответственный за отрасль. В нынешнем виде Министерство энергетики не может им являться. Планирование, строительство и реконструкция источников за счет государственных средств являются прерогативой АО «Сам­рук-Энерго», которое не подчиняется Минэнерго. АО «КEGOC» – системный оператор, управляющий национальным диспетчерским центром, – также дочерняя компания «Самрука».

– Таким образом, почти половина стратегических энергетических объектов принадлежит «Самрук-Энерго», и Минэнерго не может вмешиваться в их работу, не может контролировать, спрашивать, наказывать. Они, конечно, тесно взаимодействуют друг с другом, но прямой ответственнос­ти министра нет. Так что многие сейчас пеняют на министра, но он не отвечает за все произошедшие в последнее время аварии. А должен отвечать и за электроэнергетику, и за теплоэнергетику, если у него будут все полномочия, – считает Сапар Ахметов.

Кроме того, этот уполномоченный орган должен утверждать тарифы для разных видов источников объективно, обоснованно и справедливо, учитывая интересы потребителей и производителей, соблюдая баланс между спросом и предложением. Пора, наконец, понимать, что энергетика, как и любая другая сфера экономики в рыночном хозяйстве, не может развиваться без прибыли и возврата вложенных инвестиций. Последние пять лет тарифы не менялись, а жизнь не стоит на месте. Уголь, газ, вода, электроэнергия, запчасти и металл дорожают, зарплату сотрудникам нужно повышать.

– Все, конечно, упирается в то, что каждое повышение тарифа бьет по карману простых жителей, для предприятий и юридических лиц он и так высок. С другой стороны, сейчас у многих в квартирах 28–30 градусов тепла. Столько лет говорим о тепло- и энергосбережении, но некоторые новые дома по-прежнему вводятся в строй без систем регулирования тепла. Горожане зимой иной раз парятся от жары, открывают форточки, – напоминает собеседник.

Возвращать нельзя оставить

В теплоэнергетике накопилось много проблем, и все потому, что когда-то пошел перекос в сторону электроэнергетики, а теплоэнергетика осталась на втором плане. Между тем теплоэнергетика – целая отрасль, и ее деятельность должна регламентироваться законом, которого пока нет.

Кто сейчас отвечает за теплоэнергетику – министерство или КРЕМ, акиматы или сами тепловики? Да все понемногу.

Дошло до того, что в местных государственных органах нет надзора по теплу. «Теплотранзиты» сами не справляются. Для улучшения теплоснабжения необходимо анализировать, какие дома перегреваются, какие, наоборот, недогреваются, контролировать, соответствует ли теплоснабжение стандартам.

Конечно, сотрудники «Теплотранзитов» работают с КСК и ОСИ, но штрафовать их, к примеру, за неготовность к зиме или за несоответствие установленного в доме оборудования не имеют права. Теп­лонадзором должны заниматься территориальные подразделения Минэнерго, считает специалист, много лет отдавший работе в коммунальной сфере. Важно также прописать и контролировать, из каких материалов должны строиться дома и как будет обеспечиваться их теплоснабжение.

К примеру, в Астане тепло к домам подается за 10–15, а то и за 20 км от ТЭЦ. Безусловно, будут потери. Кроме того, тратится много электроэнергии, чтобы перекачивать большие объемы воды по трубам на такие расстояния. Вместе с тем во многих странах успешно строят небольшие ТЭЦ, которые обслуживают микрорайоны. В Законе «О теплоэнергетике» необходимо предусмотреть современные стандарты и параметры оборудования, требования к его обслуживанию, нужно поэтапно уходить от советских технологий ХХ века.

В соцсетях активно обсуждают, возвращать ли объекты тепло­энергетики, прежде всего ТЭЦ, в государственную собственность или же оставить их частнику? Есть даже граждане, которые не приемлют нахождение энергетических объектов в частных руках.

– К этому вопросу нужно подходить очень вдумчиво. Если государство намерено вернуть ТЭЦ в свою собственность, должен быть проведен аудит. Если выяснится, что из теплоцентрали выкачан весь ресурс и практически остался металлолом, тут напрашивается одно решение. Если ТЭЦ владельцем была модернизирована, износ оборудования приостановлен, тогда – другое. Конечно, у нас по старинке еще есть желание все вернуть себе и самому ремонтировать, управлять и содержать: мол, у нас же это лучше получится, рассуждаем мы.

На это потребуется много сил и средств. По силам ли государству потратить несколько триллионов тенге на теплоэнергетику? Мы не знаем цены вопроса, и на него поможет ответить Энергетическая стратегия, – уверен Сапар Ахметов. – Казахстанцы должны понимать, что ресурсы у государства ограничены. Мы живем в резко континентальном климате, и теп­лоэнергетика является одним из главных условий для выживания. Если будем привлекать инвестиции, а их придется привлекать, – государственные или частные, неважно – они должны быть возвратными.