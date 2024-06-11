Злободневные проблемы общества – в центре внимания ветеранского движения

Дорогу аксакалам

В Астане состоялся пленум Центрального совета республиканского общественного объединения «Организация ветеранов». В мероприятии приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, депутаты Мажилиса, общественные деятели и представители НПО. На заседании обсуждалась важность организации ветеранов в реализации принципов «Адал адам – Адал еңбек – Адалдық табыс», озвученных Главой

государства.

Открывая встречу, председатель Центрального совета РОО «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов рассказал о ветеранском движении в стране. В частности, он отметил, что Президент на заседании Национального курултая в Атырау заявил, что в укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения. Поэтому Глава государства призвал их быть активными, вносить свой вклад в образование и воспитание молодежи.

Бактыкожа Измухамбетов перечислил наиболее злободневные проблемы общества, среди них – наркомания, лудомания, религиозный фанатизм, мошенничество. По мнению главы организации, эти проблемы угрожают безопасности нашей страны, поэтому ветераны проводят профилактику: ездят по регионам и обсуждают эти вопросы с населением.

В ходе заседания Бактыкожа­ Измухамбетов рассказал о проектах «Организации ветеранов» – «Дәнекер» и «Іскерлік және жанашырлық». К примеру, в рамках проекта «Дәнекер» ветераны выступали в роли медиаторов. За последние четыре года они рассмотрели 6 896 различных споров и разрешили 4 563 из них без доведения дела до суда.

– В прошлом году мы запустили проект «Іскерлік және жанашырлық». Советы ветеранов мобилизуют предпринимателей, организации и предприятия для оказания помощи сельским жителям, нуждающимся в социальной поддержке. Пилотный проект сейчас реализуется в Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях, – проинформировал председатель РОО, выразив надежду, что он также получит развитие и в других регионах страны и принесет пользу обществу.

В октябре прошлого года был принят Закон «Об общественном контроле», который повышает прозрачность работы государственных органов и квазигосударственного сектора. Бактыкожа Измухамбетов попросил коллег поучаствовать в его реализации в регионах.

На заседании коснулись и темы подготовки Казахстана к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в следующем году. К предстоящему событию «Организация ветеранов» подготовила масштабный проект «Қазақстанның қаһарман майдангерлері» («Герои Казахстана»). На протяжении тридцати лет ветераны проводили исследование, выпустив в свет 56 томов исторической документальной прозы, рассказывающей о судьбах и храбрости воинов Казахстана.

По словам Бактыкожи Измухамбетова, эти исследования будут продолжены. Конечно, важно сохранить в памяти молодого поколения события тех лет, когда ветераны показали истинное мужество и отвагу. Согласно плану работы Цент­рального совета в сентябре этого года в Алматы пройдет «круглый стол» с участием председателей ветеранских организаций СНГ.

Министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула значимость роли старшего поколения в укреплении национальной идентичности и развитии страны. По ее словам, издревле в степи действовал совет аксака­лов, который решал наиболее важные вопросы населения. И сегодня продолжателем этого института является организация ветеранов.

– Глава государства на Нацио­нальном курултае в Атырау обозначил новые направления программы культурно-гуманитарного и идеологического развития страны. Наш народ всегда бережно хранил свои традиции. Для нас важны такие ценности, как национальное единство, согласие между этносами и религиозными группами. Большую работу в этом направлении проводят ветеранские организации. Вы являетесь примером для молодежи, – обратилась министр к ветеранам.

Напомнив, что после пандемии коронавируса особенно актуальными стали проблемы лудомании, мошенничества, пропаганды нетрадиционных религиозных течений, Аида Балаева подчеркнула, что ведомство ведет профилактику и борьбу с этими явлениями.

– Наша совместная задача – работа с молодежью, общественниками, социальными сетями, СМИ, этническими и религиозными объединениями, – считает министр. – Сохранение института семьи и традиционных ценностей на сегодня особенно актуально. К сожалению, среди подростков распространено такое явление, как буллинг. А ведь его можно предотвратить, если уделять больше внимания воспитанию наших детей.

Преемственность поколений

– В этом году был запущен портал «Батырларға тағзым», который содержит информацию о казахстанских ветеранах Второй мировой войны. Мы планируем расширить функционал портала, чтобы он стал интерактивной системой, включающей данные обо всех казахстанских ветеранах. Кроме того, ведется работа над выпуском совместного казахстанско-российского фотоальбома, посвященного участникам войны, – сказала министр.

Аида Балаева выразила надеж­ду на тесное сотрудничество с организацией ветеранов в вопросах информационной работы, ономастики, установки памятников.

– Важно рассказывать в СМИ о наших ветеранах войны. Сколько у нас писателей, поэтов, которые воевали, но о которых мало кто знает! Их жизнь, подвиги станут хорошим примером для молодежи. Предлагаю начать совместную работу по популяризации наших ветеранов, будем давать о них материалы, которые в будущем можно собрать и выпустить книгой, – предложила глава МКИ.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова доложила о ситуации с социальным обеспечением старшего поколения. По ее словам, в стране сейчас проживает 142 ветерана Великой Отечественной войны. Каждый год ко Дню Победы им оказывается единовременная материальная помощь. В этом году ее размер составил не менее 1,5 млн тенге.

– Ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и других социальных выплат. Независимо от иных видов социальной поддержки участникам Великой Отечественной войны ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП – 59 072 тенге, – отметила Светлана Жакупова.

Помимо пенсии ветеранам также положены дополнительные меры соцподдержки. К примеру, они могут бесплатно получить медпомощь в специа­лизированных госпиталях в городах Астане и Алматы или санаторно-курортное лечение. Также за счет бюджетных средств им оказывают материальную помощь в виде оплаты комуслуг, ремонта жилья, льгот по проезду в общественном транспорте, лекарственного обеспечения, зубопротезирования и так далее.

О работе Алматинского городского совета ветеранов рассказал его председатель Ахан Бижанов. Он отметил, что по поручению Главы государства разрабатывается специальная концепция развития города Алматы до 2030 года. В этом документе указаны четыре основных направления: воспитание, образование, патриотизм и защита Родины.

– Военно-патриотическое воспитание молодежи должно быть основано на национальных ценностях, принципах единства и стабильности, справедливости и сотрудничества, законности и порядка, доверия и ответственности. Отсюда можно увидеть четкую картину образования Нового Казахстана. Прежде всего, одним из особых качеств личности является уважение к родной земле, – считает руководитель совета.

По мнению Ахана Бижанова,­ цель ветеранской организации – показать молодежи лучшие традиции своего народа и объяс­нить особенности культуры каждого этноса страны.

– Государство воспитывает молодое поколение в духе толерантности и взаимного уважения. А цель общественной организации – объединить усилия общества и государства в сохранении национальной культуры и истории, – пояснил он. – Ветераны на своем примере показывают, что значит быть патриотом страны, объясняют, что такое преемственность поколений, долг и служение Родине.

В этом году городской совет ветеранов совместно с учеными и молодежью провели научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию ветеранов войны С. Нурмагамбетова, Р. Кошкарбаева, Ш. Жанибекова.

– Кроме того, в этом году в нашем городе реализуется проект социально-духовной значимос­ти – «Шыңға өрлеу» («Восхождение на пик»). Ветераны читают лекции, проводят уроки по теме духовных ценностей, ведут просветительскую работу для детей из многодетных семей, – сообщил Ахан Бижанов.

В Алматинской области сегодня проживают более 155 тыс. ветеранов. Председатель совета ветеранов области Ерболат Турымбетов сообщил, что они проводят комплексную работу для улучшения условий жизни старшего поколения. Особо обращают внимание на медицинское обслуживание, бытовые вопросы и организацию досуга. К примеру, областной филиал организовал для ветеранов обу­чающие семинары, конкурсы, спортивные мероприятия, различные творческие кружки.

Во время недавних паводков в Алматинской области был соз­дан штаб из 500 волонтеров, где также участвовал совет ветеранов. Они собрали и отправили бедствующим регионам около 400 тонн гуманитарного груза. 211 детей из Актюбинской и Западно-Казахстанской облас­тей были приняты в детские оздоровительные лагеря области.

С докладом о воспитании подрастающего поколения и о роли этнопедагогики выступил председатель совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов.

По итогам пленума было принято постановление о внесении дополнений и изменений в сос­тав Центрального совета

«Организации ветеранов», а также утвержден план мероприятий в связи с 80-летием Великой Победы. В завершение состоялось награждение представителей организации, которые вносят значимый вклад в работу ветеранского движения страны.