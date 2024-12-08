Злоумышленники рассылают фейковые сообщения от имени председателя АДГС

В ведомстве просят не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: АДГС

Агентство по делам государственной службы предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай.