Злоумышленники рассылают фейковые сообщения от имени председателя АДГС

Мошенничество
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В ведомстве просят не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: АДГС

Агентство по делам государственной службы предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай.

«Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам», - говорится в сообщении.

#мошенничество #АДГС #рассылки

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