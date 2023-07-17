Знакомиться с проблемами на местах

Так, с состоянием орошаемых земель Алматинской области ознакомились сенаторы Жанболат Жоргенбаев, Геннадий Шиповских и Закиржан Кузиев. В ходе встречи с представителями водопользовательных хозяйств сенаторы обсудили актуальные вопросы, связанные с водоснабжением, содержанием санитарно-защитных зон на водосборных сооружениях, очисткой и капитальным ремонтом объектов водного хозяйства.

Поездка продолжилась в Илийском районе. Там сенаторы узнали о состоянии каналов «Чала» и «Куралас», принадлежащих Караойскому сельскому округу, и состоянии очистных сооружений в Ащыбулакском сельском округе, говорили с представителями водопользовательных хозяйств.

С жителями города Аягоз области Абай встретился сенатор Амангельды Толамисов. Он посетил ряд социальных объектов, узнал о реализации проекта «Жайлы мектеп» в регионе.

– Одна из основных задач Сената сейчас – представительство интересов регионов. В этой связи для нашей работы важно ознакомление с проблемными вопросами местного значения. И встречи с жителями регионов нам во многом помогают. Мы будем держать поднятые вами вопросы на контроле, – сказал сенатор.

Депутаты Али Бектаев и Мурат Кадырбек в Туркестанской области посетили Сауранский и Отырарский районы. На встрече с жителями поднимались актуальные вопросы: отсутствие водопроводной воды, необходимость строительства многопрофильной больницы, незаконная эксплуатация недр в сельских округах… На встрече с избирателями в населенном пункте Талапты Отырарского района сенаторы подробно рассказали о законотворческой деятельности и законах, одобренных Сенатом в ходе первой сессии VIII созыва.

С ходом ремонтно-восстановительных работ на Экибастузской ТЭЦ ознакомились депутаты Ернур Айткенов и Алтынбек Нух­улы. На станции предусмотрен ремонт всех десяти котлов, из них на восьми проведут капитальный ремонт. За счет бюджетных средств производится капремонт пяти водогрейных котлов. Планируется капитальный и текущий ремонт пяти энергетических котлов, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

Сенатор Бибигуль Жексенбай посетила аварийный Центральный стадион им. К. Мунайтпасова в Астане, который несколько лет закрыт из-за аварийного состоя­ния, а также ознакомилась с проектом строительства нового спортивного центра. Сенатору сообщили, что планируется построить полноценный стадион на 4 500 мест с возможностью проведения футбольных первенств по мировым стандартам. Предусмотрена проектом и возможность занятий спортом детей и подростков на территории стадиона.

Бибигуль Жексенбай подчерк­нула, что создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи является приоритетом государства, так как образованное, воспитанное и здоровое поколение – самое дорогое достояние нации.

Депутат Сената Закиржан Кузиев, посещая Алматинскую область, знакомился с планом развития города Конаева и проектом специальной экономической зоны «G4 CITY», встретился с членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями городского института «Общественный договор» и руководителями этнокультурных центров.

Сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова побывали в Шымкенте. Они, в частности, рассказали общественности о законах, рассмотренных на первой сессии VIII созыва.

– Важное направление работы нашей палаты – содействие развитию регионов. Поэтому в Сенате образованы Совет по взаимодействию с местными представительными органами и депутатская группа «Өңір», которые тесно сотрудничают с маслихатами. На данных площадках обсуждаются проблемы, вырабатываются пути их системного решения, – сказал сенатор Нурлан Бекназаров.

В ходе встречи депутаты городского маслихата и активисты задали вопросы, касающиеся размера и порядка предоставления социальных выплат, развития инфраструктуры города, газификации, создания новых рабочих мест, защиты внутреннего рынка, выделения средств на очистку канализационных систем и другие.

В Жалагашский район Кызыл­ординской области прибыл депутат Сената Руслан Рустемов, рассказавший о деятельности Сената и ответивший на вопросы жителей. Так, население волнует утверждение статуса приграничной зоны сел Аккыр, Шобанказган, Каукей Жалагашского, Кармакшинского, Казалинского районов, строительство Дома культуры в селе Жургенова, совершенствование программы «Дипломмен ауылға».

Мажилисмены от партий «Ауыл», ОСДП и Народной партии Казахстана проверили ход строительства и реконструкции социально значимых объектов в регионах.

Депутат Мажилиса от ОСДП Ажар Сагандыкова в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область посетила плотину № 87 гидроузла № 4 Канала им. К. Сатпаева. Стратегический объект находится в аварийном состоя­нии, но из-за судебных исков с недобросовестным подрядчиком обслуживающая компания не может провести тендер.

Как сообщил начальник Павлодарского управления «Канал им. К. Сатпаева» Владимир Егер, фактический срок эксплуатации канала – 60 лет, а нормативный срок составлял 25 лет. Работа поддерживается благодаря техническому облуживанию. Но канал работает на низком уровне водообеспечения, что грозит авариями при выходе в зимний период.

– Сейчас дефицит – около пяти миллионов кубов воды, чтобы выйти на уровень НПГ (нормальный подпорный горизонт, при котором канал должен работать). Дефицит воды по всему каналу – более семидесяти миллионов кубов. С таким низким уровнем воды опасно входить в зиму, потому что при таком показателе мы не сможем прокачать насосные станции и приемные бассейны. Но новые тендеры мы объявить не можем, потому что идут судебные процессы, – за­явил Владимир Егер.

Гидротехник канала Светлана Жаркова высказала опасения относительно кровли объектов, в которых находятся 22 насосные станции. Ее срочно нужно чинить, так как в случае попадания влаги электрооборудование может выйти из строя.

Начальник Павлодарского управления канала боится повторения ситуации декабря 1996 года, когда выбило электрическую подстанцию и весь Экибастуз остался без света, тепла и воды, так как работа ТЭЦ и Горводоканала зависит от электричества.

По мнению депутата Ажар Сагандыковой, проблема заключается в том, что раньше канал был самостоятельным юридическим лицом. Потом его передали в «Казводхоз».

– Нужно было ремонтировать ирригационные системы на юге, и канал, как ни странно, послужил залогом при получении кредитов в международных банках, хотя ранее он полностью окупался сам, были свои кадры, свои деньги на проведение как текущего, так и капитального ремонта. Мы, депутаты, поставили вопрос о том, что надо канал выводить из залога и делать его независимым юридическим лицом, потому что он самоокупаемый и имеет огромное стратегическое значение для всей страны. Сюда нужно вкладывать деньги, ведь тут работают 22 насосные станции, и каждая требует ревизии и ежедневного обслуживания, – подчеркнула Ажар Сагандыкова.

В 2018 году из республиканского бюджета в рамках программы 241 «Увеличение уставного капитала РГП «Казводхоз» были выделены средства на реконструкцию аварийных водо­хранилищ и гидротехнических сооружений, в том числе на ремонт данной плотины. В процессе исполнения договора срок его действия неоднократно продлевался. РГП «Казводхоз» подало исковое заявление в специализированный межрайон­ный экономический суд Павлодарской области о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок. Подрядчик подал встречный иск, процесс затянулся.

В настоящее время гражданское дело находится на стадии рассмотрения, по делу назначена повторная судебная строительно-экономическая экспертиза. Окончательное решение не принято. Член комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользования Ажар Сагандыкова заявила, что данная проблема находится под ее личным контролем.

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Ауыл», председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев побывал с рабочей поездкой в Акмолинской области, где ознакомился с ходом реконструкции Нуринского группового водопровода в Егиндыкольском районе. Взять на контроль ход реконструкции этого водопровода депутатам поручил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов по итогам встречи с фермерами Целиноградского района, пожаловавшимися на проблемы водообеспечения. Указанный водопровод охватывает ряд районов области, в том числе Егиндыкольский.

В ходе поездки Серик Егизбаев совместно с представителями Министерства экологии, РГП «Казводхоз» и областного акимата встретился с местным населением и коллективом подрядчика. Обсуждение затронуло сроки начала и окончания строительства. Мажилисмен отметил, что данный вопрос будет находиться на постоянном контроле депутатов.

Мажилисмен, член фракции НПК Кенжегул Сейтжан посетил Атыраускую область, где встретился с руководством Центра оказания специальных социальных услуг № 3 в Атырау. Центр предназначен для размещения детей с инвалидностью от 3 до 18 лет, имеющих умственную отсталость, слепоту всех степеней, психоневрологическую патологию после органического поражения головного мозга. В ходе осмотра руководство центра пожаловалось на низкое качество колясок, выдаваемых приемным детям, и сложность их использования для некоторых ребят с особыми потребностями. Депутат взял вопрос на контроль.