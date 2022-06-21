Знаменитый плавучий ресторан затонул в Гонконге

Меньше чем через неделю после того, как плавучий ресторан Jumbo был отбуксирован из города, он перевернулся в Южно-Китайском море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Autoparus.by.

Это произошло, когда судно проходило мимо острова Сиша. Представители материнской компании "Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd." сообщают, что корабль столкнулся с неблагоприятными условиями.

В итоге в судно попала вода, оно начало опрокидываться. Попытки предотвратить это не принесли успеха, и в итоге Jumbo перевернулся.

На месте случившегося глубина превышает 1000 м, поэтому проведение спасательных работ сильно затруднено.

В течение 50 лет 80-метровое судно-ресторан было достопримечательностью Гонконга. Ежедневно здесь принимали множество туристов, включая мировых знаменитостей - королеву Елизавету II и Тома Круза.

В 2020 году ресторан закрылся из-за пандемии, весь персонал уволили. Его планировали отбуксировать в место, где техническое обслуживание будет обходиться дешевле.

В сообщении материнской компании сказано, что перед отплытием судно осмотрели морские инженеры, были получен необходимые разрешения.

Сейчас в Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd. ждут дополнительной информации от буксирной компании.