«Знание казахского – повседневная необходимость в моей новой работе». Что известно о новом депутате Мажилиса?

26 февраля вместо парламентария от партии Respublica Руслана Берденова , двумя днями ранее занявшего пост заместителя акима Шымкента, депутатом Мажилиса стала Екатерина Смолякова, которая до этого работала проректором по социальным и воспитательным вопросам Казахстанско-Британского технического университета.

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Последнее место работы

«Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену общественного объединения партии Respublica Смоляковой Екатерине Сергеевне. Зарегистрировать депутатом Мажилиса. Вручить соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца», – говорится в сообщении Центризбиркома.

Примечательно, что имя Екатерины Смоляковой появляется в публичном поле лишь в конце 2024 года – за два месяца до получения мандата. В декабре вышло ее интервью на Forbes.kz, где она говорит о своем владении казахским языком. Смолякова подчеркивает, что незнание казахского – упущенная возможность для тех, кто не потрудился его выучить. Именно на ее знании казахского акцентировал внимание однопартиец, известный блогер Бейбит Алибеков, делясь этой новостью в своём Telegram-канале. Судя по всему, внимание к таким фигурам — это своего рода представление новых лиц в политике, позиционируемых в качестве общественных деятелей нового формата.

В университете Смолякова училась на филологическом факультете по специальности «Қазақ тілі және әдебиеті», начинала учителем казахского языка и литературы – c начала в школе, потом в колледже. Не менее любопытным этапом карьеры выглядит последнее место работы Смоляковой – с 2016 года она трудилась в КБТУ, начав с должности преподавателя.

При этом КБТУ входит в структуру образовательного фонда NNEF, конечными бенефициарами которого являются Тимур и Динара Кулибаевы. Последний – через благотворительный фонд «Халык». Тогда как один из ключевых транслируемых этими структурами нарративов является посыл к подготовке, профессиональной переподготовке и поддержке развития кадров.

«При поддержке фонда мы смогли добиться многого. У нас появились современные общежития, спортивные комплексы, инновационные лаборатории – все это создает возможности для студентов, чтобы они могли по-настоящему раскрыть свой потенциал, – рассказывает Смолякова в интервью. – Ключ здесь в том, что наш университет изначально создавался с амбициозной целью – быть лидером в техническом образовании».

Детство, юность и профессиональное становление

Родилась Екатерина Смолякова в РФ – в сибирском Томске. Там же прошло ее ранее детство. В начале 90-х ее семья переехала в Казахстан, в город Талдыкорган.

«Учитывая обстоятельства, я продолжила обучение в русской школе, тем более что казахских школ в то время практически не было. Чтобы найти общий язык с окружающими, я выучила казахский язык», – говорит депутат в интервью Forbes.kz.

Училась Смолякова в школе имени Ушинского. В Талдыкоргане прошли ее юность, студенческие годы. По окончании средней школы она поступила на грант в Жетысуйский государственный университет имени Ильяса Жансугурова. В 2016 году пришла на работу в КБТУ.

«Я проработала в КБТУ 10 лет. Поначалу преподавала казахский язык, была ответственным секретарем приемной комиссии, руководителем университетского Центра карьеры и работы с выпускниками. С 2018 года заняла должность заместителя проректора по академическим вопросам, затем была назначена на должность проректора КБТУ по социальным, воспитательным вопросам», – рассказывает Екатерина Смолякова.

Активно занималась общественной работой: с 2020 года возглавляет попечительский совет Алматинского областного детского дома N1, является членом попечительского совета Эндаумент Фонда КБТУ, председателем женского клуба Women Empowerment KBTU.

Партийная судьба

«С первых дней ее создания была я в рядах партии Respulica, в ходе предвыборного турне объездила вместе с командой все регионы Казахстана, – рассказывает Екатерина Смолякова. – Была включена в партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Поэтому внутренне, конечно, была готова к этому решению ЦИК».

В партии Respublica существует практика ротации. В 2024 году депутатский мандат Динары Шукижановой был передан Айтуару Кошмамбетову, а в 2025-м мандат Руслана Берденова передан Смоляковой.

«Для меня депутатская работа – это большая ответственность перед избирателями, перед сопартийцами. В составе Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента планирую поднимать вопросы совершенствования системы образования, развития социальных инициатив, поддержки молодежи и женщин. Я уверена, что эти направления играют ключевую роль в дальнейшем прогрессе страны», – говорит она.

Работу, которую вел Руслан Берденов, фракция, по словам Смоляковой, продолжит, его инициативы не останутся без внимания.