фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Открывая церемонию награждения, Ерлан Кошанов поздравил лауреатов премии и всех представителей средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником.

– Трудно переоценить роль журналистов в сегодняшнем обществе. Вы объеди­няете людей, держите в курсе событий, оперативно донося самую актуальную и важную информацию о событиях в стране и в мире. Для государства особенно ценен ваш вклад в грамотное разъяс­нение политических и экономических реформ и масштабных инициатив нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. И, конечно, именно через вас люди узнают о законах, которые рассматривают и принимают в Парламен­те. Одно дело – принять закон, а правильно донести его до населения – это тоже особая и важная миссия, – сказал председатель Мажилиса.

Спикер палаты отметил, что на сегодня в Мажилисе аккредитованы более 700 представителей СМИ. Этот список постоянно растет. Созданы все условия для комфортной работы журналистов. Депутаты активно сотрудничают с масс-медиа в самых разных форматах.

– Дальнейшее развитие нашей страны сложно представить без сильных СМИ, поэтому сегодня создаются все необходимые условия для работы масс-медиа. Вместе с вами мы приняли новый отраслевой закон. Он усилил защиту прав журналистов. Со СМИ сегодня пытаются конкурировать блогеры и другие источники информации. Но государство на системной основе соз­дает запрос на серьезную журналистику, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса отметил, что премия «Парламент сөзі» вручается уже девятый год. За это время наградами отмечены порядка 140 человек. В нынешнем году на участие в конкурсе поступило более 100 заявок. Отбор был непростым. Победители определились в таких номинациях, как «За лучшую печатную пуб­ликацию», «За лучший телевизионный сюжет», «За лучший видео-, фотоматериал» и других.