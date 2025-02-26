Прекращены полномочия депутата Берденова

Мажилис на пленарном заседании принял постановление о прекращении полномочий депутата Мажилиса Руслана Берденова в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Как напомнил депутат Асылбек Смагулов, распоряжением от 25 февраля 2025 года акима города Шымкент Руслан Берденов назначен на должность заместителя акима Шымкента.