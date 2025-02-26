Прекращены полномочия депутата Берденова

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании принял постановление о прекращении полномочий депутата Мажилиса Руслана Берденова в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: t.me/mazhilis_kz

Как напомнил депутат Асылбек Смагулов, распоряжением от 25 февраля 2025 года акима города Шымкент Руслан Берденов назначен на должность заместителя акима Шымкента.

«В этой связи ЦИК на рассмотрение вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Берденова Руслана Арысбековича», - сказал он.

#мажилис #депутат #полномочия

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