Прекращены полномочия депутата Берденова
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Мажилис на пленарном заседании принял постановление о прекращении полномочий депутата Мажилиса Руслана Берденова в связи с переходом на другую работу, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как напомнил депутат Асылбек Смагулов, распоряжением от 25 февраля 2025 года акима города Шымкент Руслан Берденов назначен на должность заместителя акима Шымкента.
«В этой связи ЦИК на рассмотрение вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Берденова Руслана Арысбековича», - сказал он.