Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще недавно изучение казахского языка ассоциировалось в основном с учебниками, школьными уроками или языковыми курсами. Сегодня ситуация заметно изменилась. Все больше людей, особенно постоянно занятых на работе или стремящихся сэкономить время и деньги, открывают для себя мир языка Абая через социальные сети. Взять хотя бы Instagram. На этой площадке появилось множество аккаунтов, которые ведут носители казахского языка: филологи, преподаватели, журналисты, блогеры и просто энтузиасты. Они делятся своим опытом и знаниями, доступно и наглядно объясняя тонкости казахского языка тем, кто только начинает путь изучения или хочет улучшить разговорные навыки. Формат коротких видео оказался особенно удобным для языковой практики. За несколько минут авторы успевают разобрать одну грамматическую тему, объяс­нить разницу между похожими словами, показать правильное употребление окончаний или предложить популярные разговорные выражения, которые используются в повседневной жизни. Такой формат находит отклик у многих подписчиков, потому что выучить что-то небольшое по объему гораздо легче, чем целый 40-минутный школьный урок. Тем более что многие авторы аккаунтов предлагают свои методики. Также интересен формат сравнения. Например, когда сопоставляются слова из разных языков или те, что вызывают какие-то ассоциа­ции с похожими по звучанию русскими аналогами.

Даже немного побродив по соцсети, можно найти как минимум около десяти аккаунтов такого рода. Среди них – @qazaq.soilem, где студентка филологического факультета вуза Дияра в доступном формате не только объясняет правила из блока грамматики, но и предлагает устойчивые разговорные фразы, которые можно сразу применять на практике, или часто используемые слова по определенной теме. Она также объясняет смысл перевода некоторых отдельных слов в разном контексте. Кроме того, дает термины и названия. Весь материал удобно и легко воспринимается, поскольку сопровождается инфографикой, фотографиями, рисунками. Для этого автор применяет возможности искусственного интеллекта.

Или вот другой пример. Зайдя на аккаунт @qazaqshalike, можно заметить, как его автор – учитель казахского языка Ердигуль на простых примерах из жизни в юмористической форме старается объяснить своим подписчикам нюансы грамматики. Кроме того, вместе с дочерью она делает короткие видео, в которых можно узнать много полезных бытовых слов. Так, в ролике, посвященном Новому году, прозвучало поздравление педагога, в котором специально допущены частые ошибки. А в нужных моментах ее дочь исправляла. В результате можно выучить не только новые слова, но и поздравления. А оно подойдет не только к Новому году, но и к любому другому празднику. Нужно лишь заменить его название.

Особый акцент в подобных аккаунтах делается именно на разговорной речи. Пользователям объясняют, как говорят в быту, на работе, в магазине или в компании друзей. Часто авторы сравнивают литературный казахский с разговорным, показывая, какие формы уместны в официальной обстановке, а какие – в неформальном общении. Для многих это становится ключевым моментом в обучении.

«В соцсетях объясняют не так, как в учебниках. Там сразу показывают, как реально говорят люди – на улице, дома, на работе. Объясняют, какие фразы можно использовать в разных ситуациях. Благодаря этому казахский язык перестал казаться непонятным», – сообщает один из подписчиков.

Еще одно преимущество социальных сетей – интерактивность. Подписчики могут задавать вопросы в комментариях, участвовать в опросах, выполнять мини-задания и тут же получать обратную связь. Многие блогеры разбирают типичные ошибки, записывают ответы на самые частые вопросы и проводят прямые эфиры, где можно попрактиковаться в произношении.

Для многих важна и доступность такого формата обучения.

«Мне нравится, что можно учиться в удобное время: по дороге на работу или вечером перед сном. Подписался на несколько аккаунтов – и каждый день узнаю новое слово или выражение, которое тут же хочется использовать», – рассказывает еще одна онлайн-ученица.

Также большинству нравится дозированность учебного материала. Так, рубрика «Учим слова» на странице аккаунта

@altynai_qazaq_tili, где преподаватель казахского языка Алтынай Утегенова предлагает запоминать новые или повторить уже знакомые слова в виде опроса, отличается ограниченным набором. Их обычно 10, поэтому легко запоминаются. Пройдешь его, и складывается ощущение, что побывал на реальной встрече с педагогом. Хорошие отзывы получает и схожая рубрика «Учим фразы», где даются часто используемые в повседневной жизни выражения. Объем тоже небольшой – две-три фразы, которые тоже нетрудно выучить.

Некоторые блогеры своим собственным примером мотивируют других изучать язык Абая. В роликах можно увидеть, как они свободно владеют им. Так, общественный деятель, основатель онлайн-школы по изучению казахского языка Alash Алина Кан не только учит и показывает свои знания, но и объясняет, почему так важно овладеть языком, какие перспективы открываются с его знанием, на что обратить внимание во время учебы, и делится советами, как легче освоить материал.

Следует отметить, что Instagram – не единственная площадка, где активно продвигают свои уроки и методики авторы языкового контента. Казахский язык активно осваивают и на платформах TikTok, YouTube, Telegram.

Важно отметить и культурную составляющую. Через язык блогеры часто рассказывают о народных традициях, пословицах, поэзии, реалиях сегодняшнего дня. Это помогает лучше почувствовать атмосферу, найти общие точки соприкосновения с авторами контента, понять образность и глубину казахского языка, а значит – изучать его осознанно и с интересом.

Безусловно, социальные сети не заменят полноценного образования, но можно с уверенностью сказать, что уже сегодня они стали его эффективным дополнением.