Золотая эпоха кочевников

От Дешт-и-Кипчака до Сибири

Научный форум организовали при поддержке Администрации Президента Республики Казах­стан Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова и Институт востоковедения им. Р. Сулейменова. Научный диалог объединил в виртуальном пространстве ученых 10 государств.

Отправной точкой государственности казахов и других народов Евразии, по утверждению востоковедов и историков, являлся, безусловно, Улус Джучи, или, как его еще называют, Золотая Орда.

Зародилась она 750 лет назад, когда на берегу реки Талас, которая протекает по территории современного Казахстана, состоял­ся курултай чингизидов, тюрко-монгольской знати из улусов Джучи, Чагатая и Угедея. Именно тогда правители этих улусов объявили о своей независимости от Хубилая – верховного правителя всех монгольских завоеваний, ставка которого находилась в городе Ханбалыке, что ныне на территории Китая. Правители улусов признали друг друга независимыми и, более того, заключили между собой оборонительный союз.

Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова док­тор исторических наук Зиябек Кабульдинов считает Таласский съезд и его решения чрезвычайно важными в судьбе всей Евразии. На реке Талас потомки Джучи, Чагатая и Угедея, апеллируя к заветам Великой Ясы Чингисхана, подтвердили свою государст­венную самостоя­тельность, которая с решением курултая приобрела международное признание. А историко-культурное пространство вновь образованного по итогам курултая государства – Золотой Орды – стало местом распространения передовых для своего времени идей административного и налогового управления, градостроительной практики.

Кардинальные изменения времен господства Улуса Джучи глубоко отложились в культурном наследии народов Евразии и предвосхитили появление ряда культур, в том числе казахской. Казахская степь на протяжении веков была хранителем традиций золотоордынской цивилизации.

Именно на нашей земле – на территории современного Улытауского района Карагандинской области был похоронен Джучи. Один из административных, культурных и экономических центров своего улуса – город Сарайшык – Джучиды построили неподалеку от нынешнего Атырау. В Сарайшыке покоятся некоторые ханы Золотой Орды и ее преемника – Казахского ханства. А самая крупная усыпальница Джучидов находится в Туркестане.

Таким образом, территория Казахстана исторически была связана с деятельностью прак­тически всех джучидских динас­тий. Во времена Золотой Орды с кочевниками Восточного Дешт-и-Кипчака (территория современного Казахстана, а также части Центральной Азии и Западной Сибири) связывали свои интересы хивинские, бухарские, сибирские, уральские, бухарские Шейбаниды, крымские, касимовские, казанские Тукай-тимуриды, включая Гиреев и Аштарханидов. Все они признавали могущество Улуса Джучи.

Восстановить историю

Руководитель Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта РК, известный поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов стал почетным гос­тем конференции. В своей речи он обратил внимание на перевод средневековых русских толмачей названия Улуса Джучи.

– На русский язык название перевели не совсем точно, – утверждает поэт. – На тюркском языке кипчакской группы «орда» имеет значение «дворец, ставка правителя», поэтому правильно было перевести как Золотой дворец. Но при переводе не стали мудрствовать над словом «орда» и приводить его точное значение. Сегодняшняя конференция поможет восстановить историчес­кую атмосферу того времени, тех политичес­ких идей, которые привели к созданию великой империи, и узнать истину.

Празднование 750-летия Улуса Джучи и его исторической роли на просторах Евразии является государственной задачей по полной реконструкции исторического прошлого Казахстана. В связи с этим член-корреспондент НАН РК Абсаттар Дербисали напомнил, что изучение истории Золотой Орды в мировом востоковедении продолжается на протяжении 200 лет. Но, несмотря на успехи в исследовании бывшей могучей золотоордынской империи, внутренняя история этого государства продолжает рассматриваться лишь как приложение к истории соседних стран, к примеру, России.

– Джучиев Улус, или, как он известен в оригинальных источниках, Улуг Улус, имеет фундаментальное значение в истории ногаев, татар, казахов, башкир, каракалпаков, узбеков, тюрков Северного Кавказа и Крыма, – продолжил Абсаттар Дербисали. – Казахстанские ученые внесли свою лепту в источниковедение Золотой Орды. Например, в середине 2000-х Институт востоковедения имени Сулейменова переиздал в рамках госпрограммы «Мәдени мұра» двухтомный сборник материалов по истории Золотой Орды Владимира Тизенгаузена. А в серии «Казахстан в письменных источниках» наши ученые подготовили, транскрибировали, перевели и издали новые материалы собраний арабо- и персоязычных сочинений по золотоордынской тематике. Тем самым стало возможным углубленно осмыслить социальную структуру, роль религии, политического строя и экономических отношений, нумизматику и торговлю, язык и эпос, культуру и государственность Золотой Орды.

Генезис Золотой Орды

В результате длительного похода 1236–1242 годов хана Бату – сына Джучи, внука Чингисхана – под его властью оказались земли до среднего течения Дуная. В итоге в степной Евразии утвердилось огромное государство – Улуг Улус, то есть Великий Улус. При этом его основой продолжал оставаться Восточный Дешт-и-Кипчак, занимавший территорию современного Казахстана, а также части Центральной Азии и Западной Сибири. Тюркские племена, населявшие эти земли, позднее вошли в состав многих современных народов, в том чис­ле казахского.

Казахское ханство появилось не на пустом месте, его генезис включал традиции многих древних и средневековых государств. Отправным началом являлась Золотая Орда, официально утвердившаяся по итогам курултая на реке Талас.

Значительная часть ученых небезосновательно полагает, что в действительности Улус Джучи назывался Улуг Улус (Великий Улус), а название Золотая Орда было присвоено более поздними исследователями. В русских летописях Улус Джучи называли просто Ордой, подразумевая ставку Джучи, а правящее сословие кочевников – татарами. Для того времени название «татары», как подчеркнул Зиябек Кабульдинов, следует воспринимать как экзоэтноним, принятый европейцами в отношении кочевников, которых еще называли куманами и половцами.

Из средневековых письменных источников также известно, что Джучи возглавил улус благодаря своим успешным походам против лесных народов Южной Сибири. Позже он расширил свои владения от Иртыша до Дуная, от Сырдарьи и Арала до юга Западной Сибири.

Не только исторический Туркестан, но и ряд государств Азии и Европы испытали на себе огромное влияние джучидской государст­венности. В Казахском и Крымском ханствах дольше других сохранялись династии так называемого ордынского происхождения. А в Казахском ханстве – еще и устои кочевого образа жизни и политико-правовые традиции чингизизма. Свидетельство тому, по утверждению ученых, – археологические, эпичес­кие, архивные, генеалогические, нарра­тивные, архитектурные, этнографичес­кие подтверждения. Они дают основание говорить о существовании, условно говоря, «золотоордынской цивилизации», вклад которой сегодня признают во всем мире.

Архивные документы, известные с XVIII века, показывают, что практически все казахские ханы, султаны и их потомки в своей генеалогии указывали общим предком как Джучи, так и Чингисхана. О многочисленных потомках свидетельствуют цифры. К примеру, хан Абылай имел 30 сыновей, а султан Султанмамет – 18. Неудивительно, что за короткое время они могли собрать огромную конную армию. Согласно архивным материалам, весной 1771 года в сражениях в районе Балхаша с волжскими калмыками численность общеказахского ополчения достигала 100 тыс. воинов.

По словам Зиябека Кабульдинова, важным наследием позднего средневековья следует считать процесс формирования новых народов, начавшийся из-за обособ­ления ордынских элит. Из конгломерата местных и пришлых племен, когда-то составлявших Улус Джучи, в течение последующих столетий постепенно сложились казахи, узбеки, ногайцы, башкиры, каракалпаки, некоторые народы Северного Кавказа и ряд других этносов. Вновь образованные народы сгруппировались вокруг городских центров Крыма, Казани, Сибири, Литвы и других регионов.

Неоценимый Джувайни

– Персоязычная хроника стала ценнейшим нарративным первоисточником по истории Казахстана и других народов эпохи Чингисхана и его первых преемников, – говорит директор Республиканского центра по изу­чению исторических материалов при Институте востоковедения, член-корреспондент НАН РК Меруерт Абусеитова. – Так, первоклассным источником по истории прошлого Казахстана является «Тарих-и джахангушай» Ата-Малика Джувайни, где он пишет о государствах каракитаев, Хорезмшахов, других стран Востока и Центральной Азии домонгольского периода. Сведения «Тарих-и джахангушай» обладают особой ценностью еще и потому, что в отличие от других сочинений представляют свидетельства самого автора, как очевидца, посещавшего в составе посольств в XIII веке Монголию, южные районы современного Казахстана.

«Тарих-и джахангушай» сообщает о значительном количестве городов, существовавших на территории нынешнего Казахстана в домонгольское время, в том числе в Семиречье. Достаточно подробный рассказ приводится об осаде Отрара. Интерес представляют сведения о Дженде, Алмалыке, Каялыке, Баласагуне.

Особую ценность сочинению Джувайни придают его наиболее полные сведения о Великой Ясе, разработанной по распоряжению основателя Монгольской империи Чингисхана. Дело в том, что Яса не сохранилась ни в оригинале, ни в копиях. По словам Меруерт Абусеитовой, известны только фрагменты Ясы, раскиданные в трудах арабских, персидских, армянских историков разных веков. При этом авторы Абу-ль-Фарадж (Бар-Эбрей),

ал-Омари, ал-Маркизи, Мирхонд использовали материалы о Ясе, которые они брали из сочинения Джувайни.

Великая Яса Чингисхана заключала в себе постановления о международном, уголовном, частном, торговом, судебном праве. А также нормы о государственном и административном устройстве в соответствии с нуждами империи. Яса, по сути, представляла новую правовую систему – ханское право. Ее предписаниям подчинялись все без исключения царевичи, на каком бы расстоянии от центра Монгольской империи они ни находились.

Дирхем хана Токта

Важным свидетельством государственности Золотой Орды является ее денежно-финансовая система. В 1310–1311 годах хан Токта провел денежную реформу, в результате которой появился сарайский дирхем. Эта монета господствовала не только в Золотой Орде, но и сопредельных странах.

– В этом плане огромный интерес вызывает нумизматическая коллекция из почти 1 000 монет швейцарского путешественника Анри Мозера, – говорит Меруерт Абусеитова. – В Бернском историческом музее, где хранится эта коллекция, нам удалось обнаружить неизвестные ранее первые монеты Золотой Орды. А также монгольские, тимуридские, сефевидские, монеты из Хивы, Бухары, Коканда, Кашгара.

В рукописном фонде Рампура в Индии хранится не менее интересная коллекция – более 80 миниатюр из сочинения «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина. На одной из них изображены шаманы, предсказывающие судьбу Аргуну. Миниатюра подтверждает, что элементы языческого культа предков были в шаманизме и чингизизме, а затем перешли в ислам. На другой миниатюре – сцена принятия ислама принцем Ананда – старшим сыном Хубилая и правнуком Чингисхана. Сцена подтверждает, что ислам проник на евразийскую территорию еще во времена улуса Чингисхана и Могулистана.

Не менее важным, как подчеркивалось на форуме, пред­ставляет­ся сообщение Утемиша-хаджи в «Чингиз-наме» об откочевке племен левого крыла Золотой Орды под предводительством беков племени кыйат – Джир-Кутлу и Тенгиз-Буги на Сырдарью. А также об их узурпации власти в Восточном Дешт-и-Кипчаке, воцарении на Сырдарье Тука-Тимурида Кара-Ногая, а затем и его брата Туглы-Тимура. Описано и о последующем переходе власти к Урусу – основателю династии казахских ханов. Эти сведения из «Чингиз-наме», написанного на тюркском языке, открывают новую страницу предыстории казахской государственности.

Остается добавить, что чингизизм, превратившийся в мощную идейно-мировоззренческую сис­тему, оказал самое непосредственное влияние на общественно-политический строй и правовые нормы, утвердив право потомков Чингисхана на верховную власть. Анализ конкретно-событийной истории Центральной Азии XIV века, изложенной в «Чингиз-наме», дает основание заключить, что передаче могла подвергнуться не только система власти, но и идейный порядок взаимоотношений верховного правителя (хана) со своими подданными. А также смена династии и вместе с ней – зарождения нового государства. Это подтверждается при анализе версии гибели хана Ак Орды Уруса, изложенной автором «Чингиз-наме» Утемишем-хаджи.

Участники форума пришли к мнению о необходимости разработки теоретической концепции о роли Золотой Орды в становлении Казахского ханства. Речь шла также об издании монографии «Золотая Орда – предшественница Казахского государства: генезис, развитие, значение» с привлечением широкого круга специалистов, в том числе из-за рубежа.

– Мы не просто познаем свою историю, мы заявляем свое место в глобальном мире и евразийском геокультурном пространстве, продолжая интегративную роль и функции, которые успешно осуществляли наши предки в средневековой истории, – сказал в заключение Зиябек Кабульдинов. – Наша история – основа нашего будущего.