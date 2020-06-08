Статьи Золотая эпоха кочевников 8 июня 2020 г. 12:23 Раушан Шулембаева От Дешт-и-Кипчака до СибириНаучный форум организовали при поддержке Администрации Президента Республики Казахстан Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова и Институт востоковедения им. Р. Сулейменова. Научный диалог объединил в виртуальном пространстве ученых 10 государств.Отправной точкой государственности казахов и других народов Евразии, по утверждению востоковедов и историков, являлся, безусловно, Улус Джучи, или, как его еще называют, Золотая Орда.Зародилась она 750 лет назад, когда на берегу реки Талас, которая протекает по территории современного Казахстана, состоялся курултай чингизидов, тюрко-монгольской знати из улусов Джучи, Чагатая и Угедея. Именно тогда правители этих улусов объявили о своей независимости от Хубилая – верховного правителя всех монгольских завоеваний, ставка которого находилась в городе Ханбалыке, что ныне на территории Китая. Правители улусов признали друг друга независимыми и, более того, заключили между собой оборонительный союз.Директор Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова доктор исторических наук Зиябек Кабульдинов считает Таласский съезд и его решения чрезвычайно важными в судьбе всей Евразии. На реке Талас потомки Джучи, Чагатая и Угедея, апеллируя к заветам Великой Ясы Чингисхана, подтвердили свою государственную самостоятельность, которая с решением курултая приобрела международное признание. А историко-культурное пространство вновь образованного по итогам курултая государства – Золотой Орды – стало местом распространения передовых для своего времени идей административного и налогового управления, градостроительной практики.Кардинальные изменения времен господства Улуса Джучи глубоко отложились в культурном наследии народов Евразии и предвосхитили появление ряда культур, в том числе казахской. Казахская степь на протяжении веков была хранителем традиций золотоордынской цивилизации.Именно на нашей земле – на территории современного Улытауского района Карагандинской области был похоронен Джучи. Один из административных, культурных и экономических центров своего улуса – город Сарайшык – Джучиды построили неподалеку от нынешнего Атырау. В Сарайшыке покоятся некоторые ханы Золотой Орды и ее преемника – Казахского ханства. А самая крупная усыпальница Джучидов находится в Туркестане.Таким образом, территория Казахстана исторически была связана с деятельностью практически всех джучидских династий. Во времена Золотой Орды с кочевниками Восточного Дешт-и-Кипчака (территория современного Казахстана, а также части Центральной Азии и Западной Сибири) связывали свои интересы хивинские, бухарские, сибирские, уральские, бухарские Шейбаниды, крымские, касимовские, казанские Тукай-тимуриды, включая Гиреев и Аштарханидов. Все они признавали могущество Улуса Джучи.Восстановить историюРуководитель Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта РК, известный поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов стал почетным гостем конференции. В своей речи он обратил внимание на перевод средневековых русских толмачей названия Улуса Джучи.– На русский язык название перевели не совсем точно, – утверждает поэт. – На тюркском языке кипчакской группы «орда» имеет значение «дворец, ставка правителя», поэтому правильно было перевести как Золотой дворец. Но при переводе не стали мудрствовать над словом «орда» и приводить его точное значение. Сегодняшняя конференция поможет восстановить историческую атмосферу того времени, тех политических идей, которые привели к созданию великой империи, и узнать истину.Празднование 750-летия Улуса Джучи и его исторической роли на просторах Евразии является государственной задачей по полной реконструкции исторического прошлого Казахстана. В связи с этим член-корреспондент НАН РК Абсаттар Дербисали напомнил, что изучение истории Золотой Орды в мировом востоковедении продолжается на протяжении 200 лет. Но, несмотря на успехи в исследовании бывшей могучей золотоордынской империи, внутренняя история этого государства продолжает рассматриваться лишь как приложение к истории соседних стран, к примеру, России.– Джучиев Улус, или, как он известен в оригинальных источниках, Улуг Улус, имеет фундаментальное значение в истории ногаев, татар, казахов, башкир, каракалпаков, узбеков, тюрков Северного Кавказа и Крыма, – продолжил Абсаттар Дербисали. – Казахстанские ученые внесли свою лепту в источниковедение Золотой Орды. Например, в середине 2000-х Институт востоковедения имени Сулейменова переиздал в рамках госпрограммы «Мәдени мұра» двухтомный сборник материалов по истории Золотой Орды Владимира Тизенгаузена. А в серии «Казахстан в письменных источниках» наши ученые подготовили, транскрибировали, перевели и издали новые материалы собраний арабо- и персоязычных сочинений по золотоордынской тематике. Тем самым стало возможным углубленно осмыслить социальную структуру, роль религии, политического строя и экономических отношений, нумизматику и торговлю, язык и эпос, культуру и государственность Золотой Орды.Генезис Золотой ОрдыВ результате длительного похода 1236–1242 годов хана Бату – сына Джучи, внука Чингисхана – под его властью оказались земли до среднего течения Дуная. В итоге в степной Евразии утвердилось огромное государство – Улуг Улус, то есть Великий Улус. При этом его основой продолжал оставаться Восточный Дешт-и-Кипчак, занимавший территорию современного Казахстана, а также части Центральной Азии и Западной Сибири. Тюркские племена, населявшие эти земли, позднее вошли в состав многих современных народов, в том числе казахского.Казахское ханство появилось не на пустом месте, его генезис включал традиции многих древних и средневековых государств. Отправным началом являлась Золотая Орда, официально утвердившаяся по итогам курултая на реке Талас.Значительная часть ученых небезосновательно полагает, что в действительности Улус Джучи назывался Улуг Улус (Великий Улус), а название Золотая Орда было присвоено более поздними исследователями. В русских летописях Улус Джучи называли просто Ордой, подразумевая ставку Джучи, а правящее сословие кочевников – татарами. Для того времени название «татары», как подчеркнул Зиябек Кабульдинов, следует воспринимать как экзоэтноним, принятый европейцами в отношении кочевников, которых еще называли куманами и половцами.Из средневековых письменных источников также известно, что Джучи возглавил улус благодаря своим успешным походам против лесных народов Южной Сибири. Позже он расширил свои владения от Иртыша до Дуная, от Сырдарьи и Арала до юга Западной Сибири.Не только исторический Туркестан, но и ряд государств Азии и Европы испытали на себе огромное влияние джучидской государственности. В Казахском и Крымском ханствах дольше других сохранялись династии так называемого ордынского происхождения. А в Казахском ханстве – еще и устои кочевого образа жизни и политико-правовые традиции чингизизма. Свидетельство тому, по утверждению ученых, – археологические, эпические, архивные, генеалогические, нарративные, архитектурные, этнографические подтверждения. Они дают основание говорить о существовании, условно говоря, «золотоордынской цивилизации», вклад которой сегодня признают во всем мире.Архивные документы, известные с XVIII века, показывают, что практически все казахские ханы, султаны и их потомки в своей генеалогии указывали общим предком как Джучи, так и Чингисхана. О многочисленных потомках свидетельствуют цифры. К примеру, хан Абылай имел 30 сыновей, а султан Султанмамет – 18. Неудивительно, что за короткое время они могли собрать огромную конную армию. Согласно архивным материалам, весной 1771 года в сражениях в районе Балхаша с волжскими калмыками численность общеказахского ополчения достигала 100 тыс. воинов.По словам Зиябека Кабульдинова, важным наследием позднего средневековья следует считать процесс формирования новых народов, начавшийся из-за обособления ордынских элит. Из конгломерата местных и пришлых племен, когда-то составлявших Улус Джучи, в течение последующих столетий постепенно сложились казахи, узбеки, ногайцы, башкиры, каракалпаки, некоторые народы Северного Кавказа и ряд других этносов. Вновь образованные народы сгруппировались вокруг городских центров Крыма, Казани, Сибири, Литвы и других регионов.Неоценимый Джувайни– Персоязычная хроника стала ценнейшим нарративным первоисточником по истории Казахстана и других народов эпохи Чингисхана и его первых преемников, – говорит директор Республиканского центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения, член-корреспондент НАН РК Меруерт Абусеитова. – Так, первоклассным источником по истории прошлого Казахстана является «Тарих-и джахангушай» Ата-Малика Джувайни, где он пишет о государствах каракитаев, Хорезмшахов, других стран Востока и Центральной Азии домонгольского периода. Сведения «Тарих-и джахангушай» обладают особой ценностью еще и потому, что в отличие от других сочинений представляют свидетельства самого автора, как очевидца, посещавшего в составе посольств в XIII веке Монголию, южные районы современного Казахстана.«Тарих-и джахангушай» сообщает о значительном количестве городов, существовавших на территории нынешнего Казахстана в домонгольское время, в том числе в Семиречье. Достаточно подробный рассказ приводится об осаде Отрара. Интерес представляют сведения о Дженде, Алмалыке, Каялыке, Баласагуне.Особую ценность сочинению Джувайни придают его наиболее полные сведения о Великой Ясе, разработанной по распоряжению основателя Монгольской империи Чингисхана. Дело в том, что Яса не сохранилась ни в оригинале, ни в копиях. По словам Меруерт Абусеитовой, известны только фрагменты Ясы, раскиданные в трудах арабских, персидских, армянских историков разных веков. При этом авторы Абу-ль-Фарадж (Бар-Эбрей), ал-Омари, ал-Маркизи, Мирхонд использовали материалы о Ясе, которые они брали из сочинения Джувайни.Великая Яса Чингисхана заключала в себе постановления о международном, уголовном, частном, торговом, судебном праве. А также нормы о государственном и административном устройстве в соответствии с нуждами империи. Яса, по сути, представляла новую правовую систему – ханское право. Ее предписаниям подчинялись все без исключения царевичи, на каком бы расстоянии от центра Монгольской империи они ни находились.Дирхем хана ТоктаВажным свидетельством государственности Золотой Орды является ее денежно-финансовая система. В 1310–1311 годах хан Токта провел денежную реформу, в результате которой появился сарайский дирхем. Эта монета господствовала не только в Золотой Орде, но и сопредельных странах.– В этом плане огромный интерес вызывает нумизматическая коллекция из почти 1 000 монет швейцарского путешественника Анри Мозера, – говорит Меруерт Абусеитова. – В Бернском историческом музее, где хранится эта коллекция, нам удалось обнаружить неизвестные ранее первые монеты Золотой Орды. А также монгольские, тимуридские, сефевидские, монеты из Хивы, Бухары, Коканда, Кашгара.В рукописном фонде Рампура в Индии хранится не менее интересная коллекция – более 80 миниатюр из сочинения «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина. На одной из них изображены шаманы, предсказывающие судьбу Аргуну. Миниатюра подтверждает, что элементы языческого культа предков были в шаманизме и чингизизме, а затем перешли в ислам. На другой миниатюре – сцена принятия ислама принцем Ананда – старшим сыном Хубилая и правнуком Чингисхана. Сцена подтверждает, что ислам проник на евразийскую территорию еще во времена улуса Чингисхана и Могулистана.Не менее важным, как подчеркивалось на форуме, представляется сообщение Утемиша-хаджи в «Чингиз-наме» об откочевке племен левого крыла Золотой Орды под предводительством беков племени кыйат – Джир-Кутлу и Тенгиз-Буги на Сырдарью. А также об их узурпации власти в Восточном Дешт-и-Кипчаке, воцарении на Сырдарье Тука-Тимурида Кара-Ногая, а затем и его брата Туглы-Тимура. Описано и о последующем переходе власти к Урусу – основателю династии казахских ханов. Эти сведения из «Чингиз-наме», написанного на тюркском языке, открывают новую страницу предыстории казахской государственности.Остается добавить, что чингизизм, превратившийся в мощную идейно-мировоззренческую систему, оказал самое непосредственное влияние на общественно-политический строй и правовые нормы, утвердив право потомков Чингисхана на верховную власть. Анализ конкретно-событийной истории Центральной Азии XIV века, изложенной в «Чингиз-наме», дает основание заключить, что передаче могла подвергнуться не только система власти, но и идейный порядок взаимоотношений верховного правителя (хана) со своими подданными. А также смена династии и вместе с ней – зарождения нового государства. Это подтверждается при анализе версии гибели хана Ак Орды Уруса, изложенной автором «Чингиз-наме» Утемишем-хаджи.Участники форума пришли к мнению о необходимости разработки теоретической концепции о роли Золотой Орды в становлении Казахского ханства. Речь шла также об издании монографии «Золотая Орда – предшественница Казахского государства: генезис, развитие, значение» с привлечением широкого круга специалистов, в том числе из-за рубежа.– Мы не просто познаем свою историю, мы заявляем свое место в глобальном мире и евразийском геокультурном пространстве, продолжая интегративную роль и функции, которые успешно осуществляли наши предки в средневековой истории, – сказал в заключение Зиябек Кабульдинов. – Наша история – основа нашего будущего.