Золотая медаль Севинч

Ученица шымкентской частной школы «Арофат» Севинч Авазматова стала победителем республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди учеников 9–11-х классов, показав лучшие знания по казахскому языку.

Для Севинч Авазматовой ­изучение языков превратилось в хобби. Школьница легко переключается в разговоре с родного узбекского на казахский, русский, английский и турецкий языки.

Своеобразной наградой за филологические способности, трудолюбие и упорство в достижении цели стала победа в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам среди учеников 9–11-х классов. Школьница не скрывает, что за победой стоят много усилий, совместный с педагогом многомесячный труд.

– Это первая республиканская олимпиада, в которой я участвовала, и с первого раза такой успех, – делится своей радостью Севинч Авазматова. – Родители поддерживают мое стремление изучать казахский язык. В нашей семье все его знают, включая братишку-третьеклассника. Для нас это само собой разумеющееся. Считаю, что все казахстанцы просто обязаны изучить казахский. Это совсем не сложно.

В быту в семье принято говорить в основном на родном узбекском языке, но за пределами дома и взрослые, и дети готовы поддержать разговор на любом из языков, которые они освоили. Причем такой переход дается им легко. Семья Севинч доказывает, что человеческие возможности неограниченные и порой проявляются неожиданным образом.

Казахский язык Севинч знает с детства. Так принято в их семье, которую смело можно отнести к разряду полиглотов. Такое ощущение, что и родители, и дети – филологически одаренные. Родители Севинч знают по несколько иностранных языков. При том, что взрослые и дети свободно говорят на казахском, узбекском и русском языках, у каждого есть свои языковые предпочтения. Старшая сестра Севинч – Диана – в этом году оканчивает один из местных вузов, готовится стать педагогом. Она будет преподавать английский и арабский языки.

Глава семьи по профессии инженер-физик-электронщик свободно говорит на английском и немецком языках. Мама работает медсестрой и хорошо владеет турецким языком. Это под ее влия­нием Севинч пошла на курсы турецкого языка, освоив его при помощи репетитора за три года. В изучении английского языка школьница тоже не ограничивается уроками, находя время для дополнительных занятий.

Следующим шагом для Севинч стало углубленное изучение государственного языка, хотя и до этого она писала эссе, читала в подлиннике казахских классиков.

– В частную школу «Арофат» я пришла в 8-м классе, очень полюбила это учебное заведение, – рассказывает Севинч Авазматова. – В 10-м классе преподавать казахский язык нам стала Юлдуз Наримановна, благодаря которой с головой окунулась в ­изучение государственного языка. Она смогла пробудить интерес к грамматике казахского языка. Я открыла для себя много нового, хотя давно и свободно говорю на нем. Это оказалось так интересно и увлекательно.

Для педагога с 19-летним стажем Юлдуз Сапаровой подготовка Севинч к олимпиаде стала первым подобным опытом. До этого она вела казахский язык в среднем звене и никогда не занималась подготовкой детей к столь серьезным конкурсам.

Придя в 10-й класс, Юлдуз Наримановна стала присматриваться к ученикам. Для нее важно было определить среди них тех, кто не просто учится с удовольствием, но и проявляет упорство, твердость характера, отличается среди сверстников желанием добиться успеха.

В 10-м «А» учитель выделила Севинч, оценив ее прилежание, хорошее произношение, глубокие знания предмета. И предложила дополнительно заниматься, чтобы потом участвовать в рес­публиканской онлайн-олимпиа­де. Школьнице предложение педагога понравилось. Появилось желание проверить себя и свои силы.

Ежедневные дополнительные занятия длиною всего в 40 минут принесли свои плоды: с задания­ми первого этапа олимпиады Севинч справилась легко и непринужденно. И у школьницы, и у педагога словно бы открылось второе дыхание. Обе стали еще более усиленно заниматься, по несколько раз в неделю оставались после уроков в школе, чтобы разобрать сложные случаи грамматики казахского языка. Практиковали и онлайн-уроки, старшеклассница не отказывалась выполнять домашние задания.

– Я очень рада такому успеху, и Севинч, конечно, тоже, да и вся наша школа, которой только три года, – говорит Юлдуз Сапарова. – Севинч оказалась очень трудолюбивой, ведь для победы в такой олимпиаде мало одних только филологических способностей. Упорство в достижении поставленной цели очень важно. Школьница ответственно занималась, поставила цель победить в олимпиаде и уверенно шла к ней.

Для Юлдуз Наримановны победа Севинч – первое достижение, которое мотивирует и дальше заниматься подготовкой детей к олимпиадам.

– Успех меня бесспорно вдохновил, – продолжает Юлдуз Сапарова. – И дальше буду подбирать одаренных детей и вовлекать их в олимпийское движение. Только в прошлом году я получила статус педагога-исследователя и со временем могу претендовать на категорию педагога-мастера. Победа Севинч – хороший аргумент для этого.

Педагог не скрывает, что особо ей импонирует то, что Севинч мечтает стать учителем казахского языка. Это радует Юлдуз Наримановну вдвойне: значит, труд ее не напрасен.

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам среди учеников 9–11-х классов пополнила копилку дос­тижений школы сразу двумя победами. Кроме Севинч Авазматовой, успеха добилась ученица 11-го класса Ксения Ухова, заняв третье место по русскому языку.

Школьниц и их педагогов после оглашения итогов олимпиады чествовали как звезд.