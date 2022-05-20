Статьи
Золотая медаль Севинч
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Ученица шымкентской частной школы «Арофат» Севинч Авазматова стала победителем республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди учеников 9–11-х классов, показав лучшие знания по казахскому языку.

Для Севинч Авазматовой ­изучение языков превратилось в хобби. Школьница легко переключается в разговоре с родного узбекского на казахский, русский, английский и турецкий языки.

Своеобразной наградой за филологические способности, трудолюбие и упорство в достижении цели стала победа в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам среди учеников 9–11-х классов. Школьница не скрывает, что за победой стоят много усилий, совместный с педагогом многомесячный труд.

– Это первая республиканская олимпиада, в которой я участвовала, и с первого раза такой успех, – делится своей радостью Севинч Авазматова. – Родители поддерживают мое стремление изучать казахский язык. В нашей семье все его знают, включая братишку-третьеклассника. Для нас это само собой разумеющееся. Считаю, что все казахстанцы просто обязаны изучить казахский. Это совсем не сложно.

В быту в семье принято говорить в основном на родном узбекском языке, но за пределами дома и взрослые, и дети готовы поддержать разговор на любом из языков, которые они освоили. Причем такой переход дается им легко. Семья Севинч доказывает, что человеческие возможности неограниченные и порой проявляются неожиданным образом.

Казахский язык Севинч знает с детства. Так принято в их семье, которую смело можно отнести к разряду полиглотов. Такое ощущение, что и родители, и дети – филологически одаренные. Родители Севинч знают по несколько иностранных языков. При том, что взрослые и дети свободно говорят на казахском, узбекском и русском языках, у каждого есть свои языковые предпочтения. Старшая сестра Севинч – Диана – в этом году оканчивает один из местных вузов, готовится стать педагогом. Она будет преподавать английский и арабский языки.

Глава семьи по профессии инженер-физик-электронщик свободно говорит на английском и немецком языках. Мама работает медсестрой и хорошо владеет турецким языком. Это под ее влия­нием Севинч пошла на курсы турецкого языка, освоив его при помощи репетитора за три года. В изучении английского языка школьница тоже не ограничивается уроками, находя время для дополнительных занятий.

Следующим шагом для Севинч стало углубленное изучение государственного языка, хотя и до этого она писала эссе, читала в подлиннике казахских классиков.

– В частную школу «Арофат» я пришла в 8-м классе, очень полюбила это учебное заведение, – рассказывает Севинч Авазматова. – В 10-м классе преподавать казахский язык нам стала Юлдуз Наримановна, благодаря которой с головой окунулась в ­изучение государственного языка. Она смогла пробудить интерес к грамматике казахского языка. Я открыла для себя много нового, хотя давно и свободно говорю на нем. Это оказалось так интересно и увлекательно.

Для педагога с 19-летним стажем Юлдуз Сапаровой подготовка Севинч к олимпиаде стала первым подобным опытом. До этого она вела казахский язык в среднем звене и никогда не занималась подготовкой детей к столь серьезным конкурсам.

Придя в 10-й класс, Юлдуз Наримановна стала присматриваться к ученикам. Для нее важно было определить среди них тех, кто не просто учится с удовольствием, но и проявляет упорство, твердость характера, отличается среди сверстников желанием добиться успеха.

В 10-м «А» учитель выделила Севинч, оценив ее прилежание, хорошее произношение, глубокие знания предмета. И предложила дополнительно заниматься, чтобы потом участвовать в рес­публиканской онлайн-олимпиа­де. Школьнице предложение педагога понравилось. Появилось желание проверить себя и свои силы.

Ежедневные дополнительные занятия длиною всего в 40 минут принесли свои плоды: с задания­ми первого этапа олимпиады Севинч справилась легко и непринужденно. И у школьницы, и у педагога словно бы открылось второе дыхание. Обе стали еще более усиленно заниматься, по несколько раз в неделю оставались после уроков в школе, чтобы разобрать сложные случаи грамматики казахского языка. Практиковали и онлайн-уроки, старшеклассница не отказывалась выполнять домашние задания.

– Я очень рада такому успеху, и Севинч, конечно, тоже, да и вся наша школа, которой только три года, – говорит Юлдуз Сапарова. – Севинч оказалась очень трудолюбивой, ведь для победы в такой олимпиаде мало одних только филологических способностей. Упорство в достижении поставленной цели очень важно. Школьница ответственно занималась, поставила цель победить в олимпиаде и уверенно шла к ней.

Для Юлдуз Наримановны победа Севинч – первое достижение, которое мотивирует и дальше заниматься подготовкой детей к олимпиадам.

– Успех меня бесспорно вдохновил, – продолжает Юлдуз Сапарова. – И дальше буду подбирать одаренных детей и вовлекать их в олимпийское движение. Только в прошлом году я получила статус педагога-исследователя и со временем могу претендовать на категорию педагога-мастера. Победа Севинч – хороший аргумент для этого.

Педагог не скрывает, что особо ей импонирует то, что Севинч мечтает стать учителем казахского языка. Это радует Юлдуз Наримановну вдвойне: значит, труд ее не напрасен.

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам среди учеников 9–11-х классов пополнила копилку дос­тижений школы сразу двумя победами. Кроме Севинч Авазматовой, успеха добилась ученица 11-го класса Ксения Ухова, заняв третье место по русскому языку.

Школьниц и их педагогов после оглашения итогов олимпиады чествовали как звезд.

Популярное

Все
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Зашкаливающие игрушки
На основе дружбы и доверия
Золотая медаль Севинч
Такой важный капитал
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Статьи
На основе дружбы и доверия
Статьи
Такой важный капитал
Статьи
Зашкаливающие игрушки
Статьи
Два Героя одного села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]