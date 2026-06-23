Золото в триатлоне

Наш спортсмен продемонстрировал феноменальный финишный спурт и вырвал победу, преодолев дистанцию за 54 минуты и 5 секунд. Аян Бейсенбаев буквально на мгновение опередил грозных европейских атлетов: серебро забрал Тео Матри из Люксембурга, а бронзу – чех Радим Гребик.

В топ-15 также сумели пробиться казахстанцы Егор Крупяков (8-е место), Дарын Конысбаев (11-е) и Мирлан Темиров (14-е).