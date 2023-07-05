Золото Великой степи

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Галина Вологодская

В Казани с успехом проходит выставка археологических сокровищ Восточного Казахстана.

фото с сайта Казанского Кремля

– Посетители идут потоком, – говорит сотрудник музея «Казанский Кремль» Айназ Мустафина. – Люди под впечатлением от богатства экспозиции. В отзывах так и пишут: «Очень интересно! Поразительная сохранность находок и титанический труд, проделанный реставраторами».

Выставка «Золото Великой степи» открылась в столице Татарстана в начале июня и за месяц только набрала обороты. В Казани уже попросили продлить сроки ее пребывания.

Всего представлено 15 тыс. экспонатов из фонда Восточно-Казахстанского историко-крае­ведческого музея. Все – археологические находки последних лет, сделанные экспедициями Зейноллы Самашева и Абдеша Толеубаева на казахстанском Алтае. Посетители увидели золотые украшения, оружие и снаряжение в знаменитом сакском зверином стиле, атрибуты и амуницию из курганов ранних тюрков, реконструкции древних воинов и принцесс…

Казанские СМИ уже назвали сенсационным уровень художественности и технологий, которым владели сакские ювелиры почти три тысячи лет назад. Как отметил профессор Самашев, до сих пор многие высокомерно считают жившие в ту эпоху племена отсталыми, примитивными, хотя исследования доказывают прямо противоположное.

– Есть свидетельства, что 3,5- 4 тысячи лет назад существовала глубокая экономическая интеграция, – пояснил Зейнолла Самашевич. – Например, Калбинский хребет являлся центром добычи олова для всего евразийского пространства. Мы в течение пяти лет проводили с немецкими учеными совместное исследование – калбинское олово доходило до Месопотамии! В южной Сибири нет месторождений этого металла, но его там находят. То есть племена, жившие на территории Восточного Казахстана, обеспечивали оловом Сибирь, северный Китай, практически всю Евразию.

Мы сейчас говорим о торговле с Китаем, о приграничных связях, но это все было почти четыре тысячи лет назад. Шел обмен технологическими достижения­ми, ремесленными секретами, обмен продукцией. Ясно, что кто-то должен был этим заниматься, или, как сказали бы сегодня, администрировать. А это возможно только при условии существования общества, иерархических структур, элементов государственности, – подчеркивает ученый.

Исследуя территории Восточного Казахстана, археологи пробуют получить как можно более полную картину общества, существовавшего 3-4 тыс. лет назад, понять его хозяйственные и культурные связи. По словам профессора, жителям и гостям Казани эта тема интересна еще и по той причине, что Татар­стан – это тюркский мир, а истоки тюркского мира – на Алтае.

– Выставки всегда способствовали сближению культур, взаимопониманию, – заключил Зейнолла Самашев. – Во всем мире вызывает высокий интерес древняя история Великой степи. И мы как раз ее показываем, начиная от досакской эпохи и заканчивая тюрками.

К слову, блестящая в буквальном смысле экспозиция в Казанском Кремле стала возможной благодаря фантастическому пополнению фонда Восточно-Казахстанского историко-крае­ведческого музея. В советское время находки вывозились в Москву и Ленинград, позже – в Астану, и там они могли подолгу лежать, потому что не хватало специалистов. А с 2015 года в соответствии с областной программой все археологические сокровища казахстанского Алтая стали оставаться в регионе.

Артефакты сразу поступают в музейное хранилище, ученые здесь же их обрабатывают и быст­ро вводят в научный оборот. Как подсчитали специалисты, только за последние пять лет фонд пополнили 26 тыс. артефактов! Эти коллекции стали «фишкой» региона и научной сенсацией в мире.

#ВКО #выставка #музей #история #РК #археология #Казань

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