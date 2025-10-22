Казахстанские журналисты узнали о жизни в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и нынешней ситуации в регионе в рамках пресс-тура, организованного посольством КНР в Казахстане.

«Мы готовы к гостеприимной встрече гостей из разных стран, - начал свое выступление на специально организованном брифинге в городе Урумчи заместитель начальника Канцелярии по внешним связям Народного правительства СУАР Сяо Евэнь. - Недавно мы построили новый международный аэропорт. Подобные объекты инфраструктуры способствуют сотрудничеству между странами. Надеемся, что интерес со стороны туристов будет только расти».

Он также напомнил, что летом этого года в Казахстане успешно прошел Второй саммит глав государств Центральной Азии и Китая. Во время встречи между лидерами КНР и РК достигнуты договоренности, в рамках которых запланировано осуществление ряда проектов в различных сферах. И СМИ отводится в этом процессе важная роль.

После вступительной части, Сяо Евэнь рассказал о Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По его словам, он находится в самом центре евразийского континента и с давних времен является местом пересечения восточных и западных цивилизаций. И если раньше он был на пути Великого Шелкового пути, то сейчас является ключевой зоной инициативы «Один пояс, один путь».

Территория Синьцзян-Уйгурского автономного района составляет 1,6 млн кв. км. Он занимает 1/6 части сухопутной территории Китая. Синьцзян граничит с 8 странами, и с Казахстаном в том числе.

«В последние годы, при поддержке центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателя КНР Си Цзиньпина, а также других регионов страны, Синьцзян достиг огромных успехов в социально-экономическом развитии», - отметил Сяо Евэнь.

СУАР добросовестно реализует концепцию нового развития, осуществляя трансформацию основных экономических кластеров и создавая новые рабочие места. В результате, в прошлом году ВВП района составил чуть больше 2 триллионов юаней и вырос на 6,1 процент по сравнению с 2023 годом.

Как подчеркнул заместитель начальника Канцелярии по внешним связям Народного правительства региона, Синьцзян без преувеличения можно назвать золотым коридором евразийского континента. Он является плацдармом для открытия Китая западному миру.

Воспользовавшись этим положением, Синьцзян активно развивает свою внешнюю торговлю. И в настоящее время СУАР имеет торговые связи с 213 странами и регионами мира.

Отличительной особенностью Синьцзян-Уйгурского автономного района можно назвать богатую разнообразную культуру живущих здесь этносов. В СУАР живут представители 47 национальностей из 56, проживающих в КНР. В большинстве своем жители региона исповедуют ислам, но здесь также представлены буддизм, даосизм, конфуцианство и христианство.

«Мы бережно относимся к традициям и обычаям национальных меньшинств. Вносим свой вклад в сохранение культурного национального наследия малых народов СУАР. Яркий тому пример – 12 уйгурских мукамов, кыргызский эпос «Манас» и другое. Это сейчас представляет большой интерес для туристов не только из-за рубежа, но и для жителей КНР», - подчеркнул Сяо Евэнь.

Важно отметить, что в приграничном с Казахстаном районе проживает примерно 1,5 миллиона казахов. Больше всего их в Или-казахском автономном округе, где можно свободно общаться на языке своих предков, праздновать Наурыз и соблюдать национальные традиции и обряды, религиозного содержания в том числе.