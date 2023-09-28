Третья золотая награда! Асем Орынбай и Эдуард Ещенко – чемпионы Азиатских игр

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Третью золотую медаль Азиатских игр завоевали Асем Орынбай и Эдуард Ещенко

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Копилка Казахстана пополнилась золотой и серебряной медалями, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации министерства туризма и спорта, казахстанский дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевал золотые медали в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе. В финале упражнения "скит" казахстанцы были сильнее соперников из Кувейта. Итоговый счет – 40:35.

Это третья золотая медаль для сборной страны на этой Азиаде.
 

Кроме того, сегодня женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль. 

В соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров женская сборная Казахстана (Зухра Ирназарова, Фатима Ирназарова, Александра Садуакасова) заняла 2-е место (1 642 очка).

Золотая медаль досталась сборной Северной Кореи (1 655 очков). Тройку лидеров замкнула сборная Индонезии (1 604 очка).

Напомним, вчера женская команда Казахстана по стендовой стрельбе в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении "скит", установив при этом рекорд Азиатских игр – 350 баллов.

Ранее Зухра Ирназарова принесла Казахстану второе "золото" в пулевой стрельбе.

#серебро #Спорт #стрельба #медаль #золото #Азиада

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