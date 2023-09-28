Вторую золотую медаль завоевал Казахстан на Азиаде

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Зухра Ирназарова стала чемпионкой Азиатских игр в пулевой стрельбе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

По информации министерства туризма и спорта, казахстанка Зухра Ирназарова завоевала награду высшего достоинства в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Она набрала 560 баллов, опередив сразу двух стрелков из Северной Кореи.

Это вторая золотая медаль для сборной нашей страны на этой Азиаде.

Спортсменку с победой поздравил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Напомним, вчера женская команда Казахстана по стендовой стрельбе в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении "скит", установив при этом рекорд Азиатских игр – 350 баллов.

 

#Спорт #победа #Азиада #золотая медаль

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