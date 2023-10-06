Золотую медаль завоевал каратист Кайсар Алпысбай на Азиаде

Это 9-е золото для Казахстана на Азиаде

Фото: Сали Сабиров/Olympic.kz

Каратист Кайсар Алпысбай стал чемпионом Азиатских игр, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Он выступал в весовой категории до 60 кг. Кайсар в финале победил спортсмена из Кувейта Абдуллу Шаабах и принес Казахстану 9-ю золотую медаль Азиады.

Кроме того, каратистка Асель Канай стала бронзовым призером Азиады. Казахстанка выступала в весовой категории 61 кг. В борьбе за 3-е место она оказалась сильнее спортсменки из Ирана.