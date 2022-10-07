Золотые стандарты современной медицины

В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев назвал медицину инвестиционно привлекательной отраслью, которой нужно создать правильные условия. При этом «особое внимание следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства».

Не дожидаясь особых распоряжений, эту установку Главы государства вот уже несколько лет эффективно реализует руководство республиканского АО «Научный центр урологии им. академика Б. У. Джарбусынова».

Уникальный прибор

Кто давно не бывал в Центре урологии, тот наверняка заметит большие изменения, произошедшие здесь. И это не просто ремонт всего здания, выполненный на европейском уровне, но и улучшение качества оказания медицинских услуг пациентам с использованием новых методов лечения и диагностики. Добиться этого позволило глобальное техническое переоснащение столь нужного для казахстанцев лечебного учреждения. Причем все эти преобразования, как и указывает Президент Токаев, проводятся с участием государственно-частного партнерства, а это, в свою очередь, позволяет добиваться очень хороших результатов.

В частности, как рассказал председатель правления АО «Научный центр урологии им. академика Б. У. Джарбусынова», док­тор медицинских наук, главный внештатный уролог Минздрава РК Ануар Аманов, не так давно центр приобрел уникальный аппарат – тулиевый лазер, который специалистами уже назван золотым стандартом лазерной урологии.

По словам Ануара Аманова, тулиевый волоконный лазер можно назвать технологическим прорывом в области практической медицины, ведь он позволяет не только проводить малоинвазивные, малотравматичные, бескровные операции без широких разрезов тканей, что значительно ускоряет выздоровление больных, но и обладает целым рядом преимуществ перед ранее применяе­мыми лазерными аппаратами.

Например, он очень эффективен при лечении мочекаменной болезни: за счет наличия жидкости в межкристаллических структурах камней лазер позволяет крошить камни любого состава и любой плотности до состояния пыли. При этом скорость дробления камней в четыре раза выше, чем у ранее применяемых гольмиевых лазеров. Как итог – камни разрушаются быстрее, длительность операции уменьшается, пациенты быстро восстанавливаются.

Кроме того, с помощью тулиевого лазера можно эффективно удалять опухоли мочеполовой системы – в почках, мочевом пузыре и предстательной железе.

– Сейчас наши операционные преобразились кардинальным образом, – рассказывает Ануар Аманов, – они обшиты специальными цветными панелями, оснащены современным оборудованием, включая ламинарные воздушные потоки. Операционные столы нового поколения с пультом управления, что дает возможность врачу в мельчайших подробностях контролировать ход операции. Все это транслируется на большой экран монитора, туда же поступают данные рент­генологического и компьютерного исследований, – поясняет он.

При этом замечу, что стоимость ремонта одной подобной высокотехнологичной операционной составляет порядка 120 млн тенге, и здесь тоже не обходится без участия частного капитала.

Тут же, на экране, Ануар Турсунжанович продемонстрировал мне не только внешний вид, но и работу такой операционной, ведь в клинике установлено более 90 камер слежения. Причем, по его словам, это делается не для того чтобы «подглядывать» за персоналом. Наличие таких камер – необходимое условие нормальной работы современного крупного лечебного комплекса, так как это обеспечивает безопас­ность пациентов и сотрудников, мобилизует персонал, а также дает возможность руководству постоянно быть в курсе происходящего, при необходимости оперативно реагировать на все возможные нестандартные ситуации.

Болезнь века

Знаете ли вы, что, по данным ВОЗ около 10% жителей Земли страдают от различного рода урологических заболеваний? Примерно такая же картина у нас в Казахстане.

– Если говорить о классификации подобного рода заболеваний, то это прежде всего мочекаменная болезнь, которая характерна особенно для южных регионов, что, возможно, связано с климато-географическими условиями региона. Мы успешно лечим эту болезнь, несмотря на размер камня, его локализацию и состав, – продолжает разговор Ануар Аманов. – При этом активно применяются различные методы лечения – и оперативные, и безоперативные, когда происходит дробление камней – экстракорпоральная ударно-волновая литотирпсия. Возможно сочетание этих методик.

Если же брать открытые и эндоскопические операции, то сейчас предпочтение отдается закрытым, эндоскопическим, что в процентном соотношении примерно 85 к 15. От открытых операций нельзя полностью отказаться, так как имеются заболевания, при которых эндоскопические вмешательства невозможны, например, повторные операции или особо сложные случаи. Ведь центр – это единственное в стране специализированное учреждение, направленное на диагностику и лечение заболеваний мочеполовой системы взрослых и детей, поэтому к нам приезжают пациенты со всей республики. Как правило, поступают пациенты, нуждающиеся в более сложных оперативных вмешательствах.

Что же касается лечения детей, то сейчас мы проводим капитальную работу по переоснащению детских блоков. В палатах предус­мотрены все необходимые условия для лечения и нахождения в них маленьких пациентов – утеп­ленные стены, игровая комната, где установлены телевизоры, и так далее. Все будет красочно, красиво, на уровне мировых стандартов. В центре работают два высококвалифицированных детских уролога.

Другими словами, мы – последняя точка в урологии Казахстана, потому что все самые сложные случаи лечения производятся здесь. В экстренных случаях используем санавиацию.

Международное сотрудничество

Современная медицина не может существовать изолированно в отдельно взятом регионе, она вся пронизана профессиональными связями различного уровня – от республиканских до мировых. В этом плане Научному центру урологии им. академика Б. У. Джарбусынова очень помог Центрально-азиатский конгресс урологов, который прошел в 2019 году на базе центра.

– Это был первый конгресс столь высокого уровня, в котором приняли участие свыше 400 крупнейших специалистов из 18 стран мира. Подобные конгрессы дают возможность координировать научно-исследовательскую, научно-диагностическую, педагогическую и просветительную работы, ну и, конечно, обмениваться опытом, завязывать взаимо­выгодные контакты. Кстати, на конгрессе была создана Казах­станская ассоциация урологов и андрологов (KAUA), поэтому это было очень знаковое событие для отечественной урологии, – отметил Ануар Аманов.

Ануар Турсунжанович имел возможность побывать практически во всех ведущих клиниках мира.

– Я объехал половину Германии, обучаясь работать на специальном аппарате, прошел мастер-класс в клиниках Египта, где мы оперировали при температуре свыше 40 градусов. С ведущими врачами Алматы выезжали в Нью-Йорк, где знакомились с работой лучших больниц. Нас интересовало, как там организован процесс лечения, как оказывается экстренная помощь. Потом многое переняли, вплоть до методов управления. У американцев все очень четко распределено, любые ситуации расписаны по алгоритмам.

В нашей урологической практике тоже разработаны клинические протоколы лечения, по которым оценивается результат лечения. Но я, например, считаю, что наравне с протоколами должен быть индивидуальный подход к каждому пациенту. Тем более что нам часто приходиться сталкиваться с нестандартными ситуациями, когда нужно отступить от клинических стандартов, и тогда подключается наш высший клинический орган – профессорский консилиум. Его председателем являюсь я, понимая, какая огромная ответственность на нас возлагается, ведь от наших действий зависит порой не только здоровье, но и жизнь человека, – поясняет Ануар Аманов.

Ковид и урология

Во время пандемии COVID-19, учитывая большое количество заболевших и особую способность этой инфекции быстро распространяться, город вынужден был подключить к борьбе с этой опасной инфекцией все узкопрофильные клиники.

– Мы как акционерное общество одними из первых откликнулись на просьбу акимата Алматы и открыли специальное отделение на 150 коек. Оперативно в кратчайшие сроки провели необходимые ремонтные работы по переоборудованию центра под инфекционный стационар. Наши сотрудники прошли ускоренное обучение на кафедре инфекционных болезней Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова, где давались алгоритмы лечения пациентов, особенности диагнос­тики COVID-19 и так далее.

Так что мы со всеми плечом к плечу боролись с этой опасной инфекцией, а когда начался спад заболеваемости, нас освободили от этой обязанности. Хотелось бы отметить, что за самоотверженную работу в непростых для страны условиях 22 сотрудника центра были награждены медалями, – рассказывает Ануар Аманов.

При этом, занимаясь лечением COVID-19 и его последствий, врачи-урологи задумали провести крупномасштабное научное исследование с целью изучения влияния этой инфекции на мужское репродуктивное здоровье, ведь эта проблема очень актуальна для Казахстана.

Не случайно более 10 лет назад в Научном центре урологии был создан Центр мужского здоровья и семейного долголетия. Еще в 2006 году в Казахстане было проведено скрининговое исследование среди мужчин, результаты которого просто шокировали медиков: признаки бесплодия были выявлены у 30,4% мужчин, что выше мирового показателя. Проблемой надо было срочно заняться, ведь она напрямую связана с вопросом народонаселения.

Экономисты подсчитали, что на огромной территории размером в пять Франций спокойно могут жить и работать 60–70 млн человек. В то же время за годы независимости прирост населения у нас составил немногим более 3 млн человек, в то время как в Узбекистане, например, порядка 10 млн. Другими словами, это тот случай, когда чисто медицинская проблема обретает характер социально-экономического фактора.

Сейчас она, эта проблема, вышла на новый уровень, и ее надо решать, причем по возможности оперативно, что и стало одной из задач нового руководства центра. Понятно, что такие исследования нуждаются в финансировании. По словам Ануара Аманова, пока они планируют задействовать собственные возможности, привлечь частных партнеров, инвесторов. Но, безусловно, здесь нужна помощь двух министерств – науки и высшего образования, а также здравоохранения, ведь мужское здоровье – проблема государственная, и ее надо решать сообща.

Отметим, все методы высокотехнологичного лечения доступны гражданам Казахстана в рамках гарантированного объема оказания медицинской помощи, а также по линии социально-медицинского страхования.