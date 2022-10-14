Звездная неделя в Астане

В столице Казахстана завершился турнир серии АТР 500 – Astana Open, который обязательно останется не только в истории нашего спорта, но и мирового тенниса.

Блестяще организованный турнир завершился уверенной победой 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», седьмой ракетки мира Новака Джоковича, который в финале обыграл шестую ракетку мира – представителя Греции Стефаноса Циципаса. 35-летний серб выиграл четвертый трофей в этом сезоне и юбилейный, 90-й в своей карьере под эгидой АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).

Победителями же парного разряда стали олимпийские чемпионы Токио-2020 и победители знаменитого британского Уимблдона-2021 хорваты Никола Мектич и Мате Павич, которые в решающем матче обыграли французов Адриана Маннарино и Фабриса Мартена.

За 9 дней ATP 500 Astana Open матчи, прошедшие на столичном центральном корте Нацио­нального теннисного центра, посетили около 38 тыс зрителей. Это был 13-й турнир мирового сезона 2022 года в календаре Ассоциации теннисистов-профессионалов. Стоит отметить, что в этом году в Азии прошли всего три турнира серии ATP 500: в Дубае (ОАЭ) – Dubai Duty Free Tennis Championships, в столице Казахстана – Astana Open, а также в Японии – Rakuten Japan Open Tennis Championships. Причем это был единственный турнир на континенте в закрытом помещении.

По уровню состава участников Астана превзошла многие известные мировые турниры и почти ничем не уступала сос­таву «Мастерса» и «Большого шлема». Так, на АТР 500 Astana Open сыграли пять чемпионов турниров серии «Большой шлем» разных лет: Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, хорват Марин Чилич и швейцарец Станислас Вавринка. На турнир заявились пять игроков из топ-10

мирового рейтинга и еще пять – из топ-20. Также здесь выступили три олимпийских чемпиона: все тот же Станислас Вавринка, ставший чемпионом Олимпиады в 2008 году в паре со своим соотечественником Роджером Федерером, а в парном разряде приняли участие вышеназванные Никола Мектич⁄Мате Павич (олимпийские чемпионы-2020).

Стоит отметить, что 41 ТВ-вещатель показал наш турнир в 167 странах (от самых крупных – США, Бразилия, Канада, Германия, Франция, Япония – до самых маленьких и экзотических – Суринам, Каймановы острова, Сент-Китс и Невис, Французская Гвиана). Крупнейшие мировые вещатели, которые отразили ATP 500 Astana Open в прямых трансляциях и новостях: ESPN, Sky, Eurosport, Amazon, Reuters, Tennis Channel. На территории Казахстана любители тенниса в прямом эфире смотрели транс­ляции на телеканалах Qazsport и Insport, в записи – на телеканалах «Хабар», «31 канал» и El Arna. Ежесуточный охват 5 казахстанских телеканалов – вещателей трансляций Astana Open составил от 2,2 до 2,4 млн человек.

ATP 500 Astana Open в печатных и сетевых изданиях осветили такие мировые СМИ, как L’equipe, La gazzetta dello sport, Tennis world USA, New York Times, ATP.com, Srbja Sports, Spigel, Коммерсантъ, Gotennis.ru, Championat.com, Sports.ru и многие другие. Всего на турнир были аккредитованы 63 казахстанских и 23 иностранных журналиста.

Высокую оценку турниру дали и сами участники АТР 500 Astana Open.

– Турнир собрал очень сильный состав, и когда я увидел сетку, то удивился, потому что такой состав обычно собирается на «Мастерсах» или на «Больших шлемах». Я говорил с другими игроками, и у всех одно мнение – здесь все организовано на высочайшем уровне. Последний раз я был в Казахстане в 2019 году, когда у нас с Рафой (знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль. – Прим. ред.) в Астане прошел выставочный матч. За один день нам тогда ничего не удалось посмотреть, но сейчас я играю турнир и у меня есть время для посещения местных достопримечательностей. Так, утром удалось погулять по парку, погода была чудесная, особо хочу отметить здешних людей – они очень милые и добрые, я чувствую их поддержку и энергетику. Президент казахстанской федерации тенниса Булат Утемуратов очень заинтересован в развитии тенниса в Казахстане, имеет большой статус в Международной теннисной федерации. Благодарю от имени всех игроков за организацию такого турнира! Мы просто нас­лаждаемся, – отметил Новак Джокович. – Я вновь впечатлен гостеприимством людей. Здесь действительно любят теннис: следят за ним, поддерживают его, играют в него. Елена Рыбакина выиграла Уимблдон, у Казахстана отличная команда в Кубке Дэвиса. Они делают все для успеха этого вида спорта в стране, и этот турнир сделает людей еще ближе к теннису.

Восьмой сеяный турнира Astana Open канадец Феликс Оже-Альяссим, который в этом году побеждал на ATP 500 в нидерландском Роттердаме, подчерк­нул, что рад вновь вернуться в Казахстан (в 2018 году играл на «Челленджере» в Алматы).

– Люди здесь хорошо относятся ко мне и моей команде. Второй момент, который меня радует, – это то, что все очень добрые, гостеприимные и приветливые. Приятно и то, что в Астану приехало немало классных игроков.

51-я ракетка мира француз Адриан Маннарино подчеркнул, что предпочел выступить не в Японии, а в Казахстане.

– Я уже был в вашей стране в 2020 году, и мне здесь все очень нравится! Рад вернуться в Казахстан и играть здесь, хотя у меня был выбор поехать в Токио на АТР 500.

В свою очередь финалист нынешнего турнира Стефанос Циципас также был тронут высокой организацией турнира и гостеприимством казахстанцев.

– Астана – невероятное место! Я настоятельно призываю людей приезжать в Казахстан, чтобы познакомиться с прекрасной культурой и людьми. Эта неделя останется незабываемой не столько из-за тенниса, сколько из-за необыкновенных впечатлений. Чудесное гостеприимство и теплота казахского народа останутся со мной надолго. Красивые, щедрые и добрые люди всюду. А казахстанскую столицу лучше всего описать как футуристическую и амбициозную. Я вижу, что это один из главных городов будущего. У него невероятно большой потенциал, – отметил в своей речи шестая ракетка планеты.

Не остался в стороне от комп­лиментов и четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

– Турнир организован классно, и, в принципе, в Казахстане турниры всегда были такие. Я ведь играл свой первый юниорский ITF в Усть-Каменогорске, и сразу тогда удалось победить. Поэтому всегда хорошие воспоминания о Казахстане, всегда рад вернуться и надеюсь, что этот турнир, будь то АТР 250 или АТР 500, останется в календаре, – сказал чемпион US Open 2021.

Еще один россиянин, девятая ракетка мира Андрей Рублев, сразу же подчеркнул, что он здесь был как дома.

– Мне очень нравится Казахстан. Чувствую себя как дома (он выступал в нашей стране в 2014 году. – Прим. ред.), здесь классно проводить время. Вижу, что в Казахстане теннис очень любят и многое делают для его развития. Турнир АТР 500 – тому подтверждение.

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал автором главной сенсации на турнире АТР 500 в Астане. Проиграв в квалификации, 31-летний спортсмен получил второй шанс благодаря статусу «лаки лузер» и сразу же обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

– Это один из самых жестких матчей. Карлос – первая ракетка мира и чемпион турнира «Большого шлема». Но я верил, что у меня есть шансы, и хотел доказать сам себе, что все еще могу давать результат, – сказал он пос­ле поединка, а потом и вспомнил свое выступление в Астане на Кубке Дэвиса. – Конечно, я помню тот Кубок Дэвиса. Приятно спустя девять лет снова приехать сюда. Игроки и арена очень классные. Я, как и тогда, наслаждаюсь пребыванием здесь.

Итак, турнир завершен. Мы надеемся, что он будет продолжен в дальнейшем и станет традиционным в мировом календаре АТР. Ведь мы доказали всем, что можем организовывать мероприя­тия самого высокого уровня, а мировые звезды не прочь, вернее, с большим удовольствием готовы посетить Казахстан и его столицу Астану.