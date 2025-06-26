Звезды Датского королевского театра впервые выступят в Казахстане

Культура,Театр
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Дана Аменова
корреспондент

Лучшие танцовщики из европейского театра с 300-летней историей готовятся удивить алматинскую публику разнообразной программой

Фото предоставили организаторы проекта

27 июня на сцене Almaty Theatre пройдет гала-балет «Звёзды датского королевского театра», сообщает Kazpravda.kz

Артисты международного уровня представят на сцене шедевры мировой классической и современной хореографии, включая редкие постановки в уникальном стиле Бурнонвиля.

Напомним, это один из старейших и ведущих театров мира - Датский Королевский театр, основанный в 1748 году. Его сцена стала домом для множества выдающихся артистов. Современные постановки, такие как La Sylphide, Napoli, Études и Carmen, продолжают традиции, заложенные столетия назад, и демонстрируют эволюцию балетного искусства.

Балетоманы получат уникальную возможность прикоснуться к богатому творческому наследию, их ожидает незабываемое шоу, представляющее собой уникальный микс шедевров классической и современной хореографии.

«Программа обещает стать настоящим открытием для казахстанской публики. В ней гармонично переплетаются признанные мировые шедевры с новаторскими работами современных хореографов. Особое внимание привлекают номера, исполненные в технике Бурнонвиля – изящной и лёгкой манере, зародившейся в стенах Датского королевского театра и получившей всемирную известность благодаря таким балетам, как «Сильфида». Продолжатели традиций легендарного хореографа Августа Бурнонвиля не только продемонстрируют виртуозное владение этой техникой, но и представят ряд постановок, ранее никогда не виденных местной публикой. Для организаторов проекта Nomad Ballet Project приезд артистов в Центральную Азию – настоящий триумф. Они с гордостью отмечают, что Датский королевский театр выбрал именно Алматы для своего первого выступления в регионе, подчеркивая ведущую роль Казахстана в культурной жизни региона. Это культурное событие внесет большой вклад в развитие культурного обмена и укрепление международных связей», – рассказали организаторы.

Вместе с коллегами в этот вечер с авторским номером Loneliness solo на сцену выйдет казахстанец Мейрам Назаркожаев, который шесть лет назад вошел в состав труппы. Он признается, что выступать перед соотечественниками вдвойне ответственно и волнительно.

Также он добавил, что сценография спектакля держится в секрете, но организаторы обещают нечто потрясающее, гармонично сочетающее классическое великолепие с современными технологиями. Несомненно, этот визит Датского королевского балета станет знаменательным событием для всей Центральной Азии и откроет новые горизонты для культурного диалога и обмена опытом. Многие солисты Датского королевского театра блистали на самых престижных мировых сценах – от Парижской оперы до Мариинского театра. Они настоящие профессионалы, дружелюбные и отзывчивые, всегда готовые помочь новичкам адаптироваться в коллективе. В нашей стране дело не ограничивается лишь выступлениями на сцене.

Помимо основной программы, для зарубежных гостей артистов запланировано небольшое турне по Казахстану. Прославленные артисты посетят живописные уголки страны, такие как Кольсайские озёра, Чарынский каньон и озеро Кайынды, чтобы познакомиться с красотой казахстанской природы и прочувствовать неповторимый колорит страны.

Ценителям хореографического искусства остается лишь ждать с нетерпением гала-балета, чтобы насладиться искусством европейских балетных звёзд.

#Алматы #выступление #Датский королевский театр

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