В блиндажах и на аэродромах

В период Великой Отечественной войны в Казахстане организовывались концертные бригады, которые выезжали на фронт, на передовые позиции, показывали сцены из спектаклей, прославляющих мужественных воинов, их подвиги; выступали певцы, танцоры, домбристы.

За годы войны Казахстан послал 13 концертных бригад, которые выступали на всех фронтах, и всюду они встречали воинов-казахов, которые рады были увидеть земляков, услышать песни на родном языке, а позже писали любимым артистам письма. Одна из красноармейских газет писала 22 июля 1942 года: «В блиндажах пехотинцев, на батареях артиллеристов, на аэродроме у летчиков, на лесных полянах и в зеленых шалашах прозвучали в эти дни песни солнечного Казахстана».

С 1941 по 1944 год работники искусств Казахстана дали около 20 тыс. концертов для фронта, гос­питалей, призывных пунктов и тыловых частей Красной армии.

Концертные бригады ездили и по республике, вдохновляя тружеников городов и сел на скорую победу, но настоящий героизм они проявляли, выступая в бое­вых условиях.

Голос Куляш звучал сквозь свист пуль

Народная артистка СССР Куляш Байсеитова писала: «Столетний Джамбул и шестнадцатилетний Умуртжан рядом воевали с врагом, стало быть, весь Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне. Да, весь Казахстан воевал – кто на фронте, кто в тылу. И мы, работники искусства, воевали».

В своих воспоминаниях о фронтовых концертах певица писала, как однажды встретила на одном из них защитника Сталинграда, шестнадцатилетнего солдата Умуртжана Бирмахамбетова, внука батыра Амангельды Иманова. Также упоминала факт, как ленинградцы с воодушевлением восприняли стихотворение почти столетнего Жамбыла Жабаева «Ленинградцы – дети мои», услышав его строки по радио и читая на плакатах, расклеенных по городу. Они назвали акына «почетным солдатом Ленинграда».

Куляш Байсеитова была свидетелем суровой действительности войны, когда в составе концертных бригад ездила на Северо-Западный фронт в начале 1942 года и воочию видела на передовой мужество людей всех национальностей.

В статье красноармейской газеты от 12 июля 1942 года писали: «Мы услышали певцов казахского народа, его славную певунью Куляш Байсеитову, народную артистку, депутата Верховного Совета Казахстана. Куляш Байсеитова блеснула мастерским исполнением произведения Шопена. Она пела «Желание» великого польского композитора по-казахски».

Знаменитая оперная певица, вспоминала, как однажды ей написал письмо со словами благодарности от имени воинов Герой Советского Союза Малик Габдуллин и привел интересный случай на фронте: «На досуге бойцы завели полученный в подарок от трудящихся Казахстана патефон. Поставили пластинку – арию из «Кыз-Жибек». Вдруг налетели немецкие стервятники: пришлось замаскироваться, но патефон не останавливали: близкая нашему сердцу ария ободряла...»

В своих воспоминаниях «Прими, родной, привет от своего народа!» Куляш Байсеитова написала о поездках на фронт, в которых передала чувства благодарности воинов деятелям искусства, посланникам родного народа. Она пишет: «Войска, которые приходилось обслуживать нашим артистам, по своему составу не были чисто казахскими, тем не менее мы всюду встречали земляков-казахов.

– Особенно памятен нам день, – рассказывал мне руководитель одной из бригад, – когда мы в армии генерал-лейтенанта Романенко встретили только на одном семинаре агитаторов 34 казаха-офицера. Трудно передать радость от этой встречи. Для фронтовиков мы были словно родные братья и сестры. Они обнимали нас, целовали, не знали, где посадить. В тот вечер как-то по-особому звучали со сцены слова одной из наших актрис: «Что может быть дороже джигиту, чем его родная земля, горы, леса и озера? Все это ты защищаешь, джигит. Тебя с победой ждет твой народ и готовит тебе богатый той. Прими родной привет от своего народа!»

Любимые казахские песни вызывали у слушателей слезы искреннего волнения. Это были, конечно, не слезы слабости, душевного расстройства; они выражали беспредельную любовь воинов-казахов к своему народу, к своей родной земле, к родным горам, лесам, лазурным озерам и бескрайним степям, о которых напоминали им народные песни».

Роза пела у стен рейхстага

Всенародная любимица Роза Багланова – народная артистка СССР и Казахской ССР, народная артистка Кыргызстана, удостоен­ная высокого звания «Халық Қаhарманы».

Первая эстрадная казахская певица не имела профессионального музыкального образования, но в песенном искусстве достиг­ла высочайших высот, обладая звонким голосом, неповторимым тембром, красивой внешностью с большими выразительными глазами.

Участие в Великой Отечественной войне – это особая страница в творческой биографии певицы. С первых дней войны девятнадцатилетняя Роза выезжала на фронт в составе женского ансамбля песни и пляски (в то время она числилась певицей Узбекской филармонии). Только за первые три месяца ансамбль дал свыше 70 концертов. Своими песнями поднимала дух советских бойцов. Песни «Катюша», «Ах, Самара-городок», «Синий платочек», «Тальяночка» пользовались особым успехом у фронтовиков, отмечавших это в своих письмах певице. Она побывала с концертами на всех фронтах, в том числе выступала и в Панфиловской дивизии под Москвой. Приходилось петь не только фронтовикам, но и тяжелораненым в госпиталях, дежурить и ухаживать за ними, вместе с санитарами вытаскивать с поля боя раненых, иногда командиры сами просили певицу спеть бойцам перед их отправкой в опасную разведку.

День Победы Роза встретила в Берлине, у стен поверженного рейхстага, и участвовала в концерте для победителей вместе со знаменитыми Лидией Руслановой и Клавдией Шульженко.

Первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги» – певице вручил 30 апреля 1943 года командующий 1-м Украинским фронтом маршал Иван Конев, сказав ей: «Ну надо же быть такой красивой!» Очарованный пением восточной красавицы с длинными черными косами маршал пригласил ее танцевать во время первомайского праздничного обеда.

Вторую боевую медаль она получила весной 1945 года в Варшаве из рук маршала Константина Рокоссовского, который с восхищением сказал: «Как вы работали в Польше!» – и назвал ее «…настоящей шамаханской царицей», предсказав, что в будущем она будет гордостью советского искусства. Роза Баг­ланова – единственная певица в Союзе, которая получила медаль «За боевые заслуги» дважды.

С концертами певица объездила полмира, и в каждой стране зрителей ждал музыкальный сюрприз – она открывала концерт популярной песней той страны, в которой выступала, и исполняла ее на родном для зрителей языке.

Танк Шары дошел до Чехословакии

Шара Жиенкулова – народная артистка Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахстана, первая казахская профессиональная танцовщица, первая киноактриса (1938), исполнительница главной партии в первом национальном балете «Калкаман и Мамыр» (1938), соз­датель национальной школы танца и эстрадно-танцевальных миниатюр, известный педагог и автор книг по казахским танцам. А еще признанная красавица в творческой среде.

Шара уже осенью 1941 года со своим ансамблем выступала с концертом в Центральном парке культуры и отдыха в Алма-Ате и весь сбор сдала в фонд защиты Родины.

Выезжала и на различные фронты Великой Отечественной войны – в то время она работала солисткой Казахской филармонии. Со своим ансамблем и другими артистами республики была на Северо-Западном фронте, где выступала перед бойцами, командирами и политработниками на открытом воздухе, в блиндажах и в лесу, во фронтовых госпиталях перед ранеными. Артисты были в Калужской и Смоленской областях, в Волоколамске, во 2-м гвардейском корпусе генерала Доватора, на оборонных заводах Кузбасса, Урала, Сибири и Дальнего Востока, в течение трех месяцев давали концерты по указу Комитета обороны.

В статье «На передовой линии фронта» Шара писала: «Я с концертом на передовую линию фронта выезжала дваж­ды. Первый раз ездила в конце 1941 года – в канун XXIV годовщины Красной армии. Возглавлял бригаду писатель Альжапар Абишев. …В Москве мы дали несколько концертов в Наркомате обороны и для высшего командного состава Красной армии. Затем выехали на передовую линию Западного фронта. Наши выступления слушали доблестные воины и командиры Красной армии. Нельзя простыми словами передать чувство радости, гордости и уважения воинов к советским артистам и их ненависть к фашистам. Мы не только пели и танцевали, а видели чудовищное злодеяние гитлеровских захватчиков, видели разрушенные города и села. Например, в освобожденном Красной армией городе Истре мы видели развалины – голые стены и торчащие трубы домов. Мы видели женщин и стариков, сброшенных в глубокие колодцы и ямы. Когда солдаты Крас­ной армии, освободив город, спасали их из колодцев и ям, то многие из них были еще живы.

Второй раз я на фронт с концертом выехала в 1942 году вмес­те с народной артисткой СССР Людмилой Руслановой. Наша концертная поездка по 2-му Украин­скому фронту продлилась три месяца. В 1943 году я на свои личные трудовые сбережения подарила 2-му Украинскому фронту боевой танк. Этим танком солдаты уничтожили 17 немецких танков. Он, я знаю, дошел до Чехословакии, и на нем алой краской значилось: «Шара».

В знак благодарности я от Верховного главнокомандующего тов. Сталина И. В. получила поздравительную телеграмму: «Народной артистке тов. Шаре, – говорилось в ней. – Благодарю вас, товарищ Шара, и ваш ансамбль за заботу о бронетанковых силах Красной армии. Примите мой привет и благодарность Красной армии. И. Сталин» (фотокопия телеграммы хранится в Центральном государственном музее Казахстана).

На этом танке воевал и казах – капитан Байбулов, приславший письмо прославленной танцовщице – патриоту Отчизны: «Апай! Пишет Вам ваш земляк капитан Байбулов. Мне выпала честь воевать на танке, подаренном Вами Красной армии. На броне я написал на русском и казахском языках Ваше имя».

Шара Жиенкулова награждена медалью «За боевые заслуги». В период войны она подружилась с великой балериной Галиной Улановой, которая работала в ГАТОБ им. Абая во время эвакуа­ции в Алма-Ате и почти два месяца прожила в квартире Шары (напротив оперного театра). Их дружба и теплые отношения сохранились до конца жизни.

Искусство служит народу, а в годы войны шагало в рядах солдат и дошло до Берлина, воспев Победу.

⁄Отрывок из книги авторов «Великой Победе 80 лет. Казахстан в Великой Отечественной войне»⁄