7 октября в центре современной культуры «Целинный», расположенном в легендарного здании бывшего кинотеатра, прошла премьера первых двух серий криминальной комедии «Под контролем» – первого проекта Кинопоиска, снятого в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Кинопоиск

Показ посетили создатели сериала – режиссер Дамир Тастембеков, актеры Данияр Алшинов, Еркин Губашев, Мира Добрынина, Ильяс Копжасаров, так и известные представители киноиндустрии и медийные личности: Санжар Мади, Азиз Бейшеналиев, Кана Бейсекеев, Рауан Романи, Ажар Кунболат, Алина Ким (Хома), Карим Кадырбаев, Тамирис Жангазинова и другие.

Стильные детали оформления и необычные фотозоны задали настроение вечера: гости словно оказались внутри комедийного расследования – с атмосферой, где юмор и кино переплелись в одном пространстве.

Ведущей мероприятия стала AI-ассистент Алиса: она анонсировала премьерный показ двух первых серий. Гости вечера первыми увидели премьерные серии криминальной комедии, съемки которой проходили этим летом в Алматы.

После показа команда сериала поделилась историями со съемок, а актеры рассказали о том, как проходила работа над проектом.

«Мой герой – полицейский, профессия совсем не про мечтательность. Но в рамках этого доброго, немного наивного сериального мира он должен был сохранить в себе ребенка, мечтателя. Мы постоянно смеялись на съемках. Думаю, этим продлили себе жизнь хотя бы на восемь серий вперед. Юмор не был натянутым: никто не пытался специально шутить. Ситуации были прописаны настолько хорошо, что комедия рождалась естественно, просто из обстоятельств», – поделился Данияр Алшинов, исполнивший одну из главных ролей.

Актер Азиз Бейшеналиев также поделился своими впечатлениями после просмотра.

«Классно прописаны диалоги, отдельный респект сценаристам: как они подают юмор на экране – живо, непосредственно. Считаю, это будет прекрасный сериал. Очень рад, что в Казахстане снимается такое», – считает он.

Сериал еще не вышел, а интерес к проекту высокий: свыше 100 тысяч подписчиков Яндекс Плюса уже внесли его в список ожидания. «Под контролем» станет доступен уже 9 октября на Кинопоиске и обещает стать ярким событием сезона.