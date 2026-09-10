Звезды мирового настольного тенниса сыграют в рамках Кубка Президента РК

Спорт
Айман Аманжолова
корреспондент

С 15 по 20 сентября 2026 года Астана впервые примет международный турнир категории WTT Star Contender, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба Nomad Table Tennis Academy

WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup пройдет в рамках традиционного Открытого Кубка Президента Республики Казахстан по настольному теннису и соберет 160 спортсменов из 18 стран мира.

Одно из крупнейших событий международного календаря настольного тенниса пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Общий призовой фонд турнира составит 300 000 долларов США.

На соревнования в Астану приедут представители мировой элиты настольного тенниса. В числе заявленных участников - Ван Иди (Wang Yidi, Китай), Алексис Лебрен (Alexis Lebrun, Франция), Данг Цю (Dang Qiu, Германия), Дарко Йоргич (Darko Jorgic, Словения), Дмитрий Овчаров (Германия), Сацуки Одо (Satsuki Odo, Япония), а также Миу Хирано (Miu Hirano, Япония). Серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в одиночном разряде Фанг Бо выступит за Казахстан в составе Nomad Table Tennis Academy.

Таким образом, зрители в Казахстане получат возможность вживую увидеть спортсменов, регулярно выступающих на крупнейших турнирах WTT, чемпионатах мира и Олимпийских играх. Для казахстанских игроков домашний Star Contender станет возможностью встретиться с ведущими спортсменами мира, получить опыт соревнований такого уровня и заработать международные рейтинговые очки.

WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup входит в официальный календарь World Table Tennis. Международным правообладателем и организатором турнира выступает World Table Tennis (WTT) подэгидой ITTF, а организацию соревнований в Казахстане обеспечивает Nomad Table Tennis Academy.

Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: мужском и женском одиночных разрядах, мужском и женском парных разрядах, а также смешанном парном разряде.

Проведение WTT Star Contender в рамках Открытого Кубка Президента Республики Казахстан знаменует новый этап в развитии турнира, объединяя сложившуюся спортивную традицию с одной из ведущих международных серий профессионального настольного тенниса.

Проведение WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup позволит укрепить позиции Казахстана на мировой карте настольного тенниса и создать для отечественных спортсменов возможность регулярно конкурировать с сильнейшими игроками мира на домашней площадке. 

WTT Star Contender Astana 2026 – President’s Cup
Дата: 15–20 сентября 2026 года
Место: Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Астана
Призовой фонд: 300 000 долларов США
Участники: 160 спортсменов из 18 стран

#Астана #Спорт #теннис

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