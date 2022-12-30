О планах Минэнерго по строительству АЭС рассказал Акчулаков

Как отметил министр, главный вопрос предстоящего года - выбор реакторных технологий для строительства АЭС.

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Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК разъяснил позицию "Самрук-Казына" по выбору технологий для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вопрос по выбору технологий - вопрос предстоящего 2023 года. Выбор ведем из реакторных технологий АЭС четырех стран - Китай (CNNC), Южная Корея (KHNP), Франция (EDF) и Россия (Росатом). Почти половина, если не больше, блоков в мире строятся по технологии Росатома - водяные энергетические реакторы, так называемые, наиболее распространенные", – рассказал спикер.

По его словам, с технологической точки зрения, по наработке реакторных часов, ВЭР - наиболее опробованные и являются лидерами с точки зрения их референции и работы по наработке максимального количества часов. Это общеизвестные факты. Их ближайший конкурент из этого списка - Франция.

"Выбор мы пока не осуществили", - сказал министр.

Он отметил, что оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.

Также он сообщил, что в предстоящем году будет проработан вопрос диверсификации транспортных маршрутов поставок урановой продукции.

"Планируется организация Миссии МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры Казахстана", – заключил Акчулаков.