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06.11.2004
Конкурсы
5 ноября 2004 г. 23:00
127
Конкурсы на 06.11.2004 -
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01:33
Лекарств нет, но вы держитесь!
02:00
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
03:30
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
04:30
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
01:00
Новые правила регистрации мобильных телефонов
07:00
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
00:00
Фотоловушка для снежного барса
03:00
Стреляли, подтягивались, пели...
01:00
Интеллект искусственный, а душа – живая
00:30
Девушки взяли бронзу
02:34
ИИ на страже психологического благополучия
05:55
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
00:00
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
03:34
Святая к музыке любовь
00:00
Счастье с доставкой на дом
04:00
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
01:30
Как регион борется с дефицитом врачей
02:30
Болезнь выявили вовремя
00:32
Властелины света
02:00
Важен осознанный подход
16 мая 2025 г. 15:15
В Казахстане резко изменится погода
15 мая 2025 г. 0:20
Семья – духовный код нации
17 мая 2025 г. 9:00
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
15 мая 2025 г. 17:55
Жару сменят дожди в Казахстане
16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
14 мая 2025 г. 2:00
У адвоката – особый статус в системе правосудия
19 мая 2025 г. 17:57
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
17 мая 2025 г. 19:30
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
19 мая 2025 г. 8:44
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
14 мая 2025 г. 15:52
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
15 мая 2025 г. 1:00
Бесценное богатство из отходов
14 мая 2025 г. 14:59
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
20 мая 2025 г. 9:16
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
14 мая 2025 г. 3:00
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
17 мая 2025 г. 0:30
Если вы подверглись цифровой атаке...
14 мая 2025 г. 17:02
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
15 мая 2025 г. 2:00
Торговать не зерном, а крупами
17 мая 2025 г. 10:00
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
14 мая 2025 г. 8:33
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
14 мая 2025 г. 9:30
Химия угля: новое дыхание индустрии
23 апреля 2025 г. 3:33
Начато возведение крупного металлургического завода
22 апреля 2025 г. 2:00
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
1 мая 2025 г. 1:30
Полководец. Писатель. Патриот
6 мая 2025 г. 14:00
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
3 мая 2025 г. 4:32
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
8 мая 2025 г. 16:07
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
12 мая 2025 г. 9:45
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
2 мая 2025 г. 9:09
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
30 апреля 2025 г. 13:00
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
9 мая 2025 г. 14:23
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
8 мая 2025 г. 10:10
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
25 апреля 2025 г. 9:59
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
13 мая 2025 г. 2:00
Будущее – за цифровыми активами
22 апреля 2025 г. 8:41
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
22 апреля 2025 г. 4:30
Удивительная судьба Масима Якубова
25 апреля 2025 г. 10:59
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
21 апреля 2025 г. 9:04
Токаев освободил от должности посла в Монголии
23 апреля 2025 г. 12:15
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
21 апреля 2025 г. 9:10
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
24 апреля 2025 г. 16:15
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
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