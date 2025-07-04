Деятельность фронт-офиса будет направлена на проведение комплексных системных профилактических мероприя­тий среди алматинцев, здесь будет организована подготовка антинаркотических активистов в соответствии с международными стандартами Управления ООН по наркотикам и преступности. Также планируется проведение мониторинга наркоситуации в мегаполисе и выработка эффективных превентивных решений.

Церемонию открытия фронт-офиса провел заместитель председателя Совета по профилактике наркоправонарушений при МВД РК Жандос Актаев при участии старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы подполковника полиции Даурена Кобеева, представителей офиса УНП ООН, общественности.

– Сегодня мы открываем в Жетысуском районе Алматы фронт-офис по профилактике наркопреступности и наркозависимости среди молодежи, – сказал Жандос Актаев. – Это рес­публиканский проект Esirtkisiz QAZAQSTAN. Такие офисы будут открыты по всей стране, они уже начали работу в Астане и Акмолинской области.

По его словам, на борьбу с нарко­преступностью направлены силы со стороны государственных органов и общественных организаций. Однако уровень наркотизации общества до сих пор остается довольно высоким. Поэтому важно быстрее внедрить международные стандарты и эффективные методы профилактики.

Предполагается, что привлеченные активисты фронт-офиса будут обучены методике профилактической работы, станут вести тренинги для молодежи, родителей и педагогов. Также продолжатся рейды по выявлению и удалению надписей, граффити с рекламой наркотиков, блокировка наркорекламы, размещенной в социальных сетях и на интернет-ресурсах. Применение международных стандартов повысит эффективность методов и проводимых мероприятий, в которых будут задействованы госорганы, общественность, предприниматели.

– Профилактика, особенно по наркозависимости, у нас ассоциируется с пропагандой ЗОЖ, какими-то спортивными мероприятиями. Однако, если мы ссылаемся на международные стандарты, это далеко не так. Поэтому и нужен фронт-офис. Такую практику мы будем внедрять в каждом городе, районе, по всей стране, – сказал Жандос Актаев.

В свою очередь Даурен Кобеев подчеркнул: пока мы не можем полностью победить это зло, но в наших силах уменьшить его влияние на общество. В этом и состоит задача правоохранителей и общественности. Департамент полиции готов предложить свои идеи для внесения их в комплекс­ный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом с 2026 по 2028 год.

После церемонии открытия фронт-офиса молодежные активисты прошли инструктаж от сотрудников полиции и вмес­те с ними отправились в свой первый рейд по уничтожению надписей и граффити с рекламой сайтов, пропагандирующих наркотики.