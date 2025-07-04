Следуя внутреннему маршруту

На одной из улиц Алматы, где горы уже не на горизонте, но еще в сердце, вечерняя суета неожиданно растворяется. Люди заходят в зал не по спискам и не по команде, а будто следуя внутреннему маршруту, личной карте. Это на специальном мероприятии OUTDOOR CENTER ALMATY чествуют тех, кто прошел не просто по тропам, а сквозь себя.

Нынешний вечер – не просто дата. Это своего рода финишная черта и одновременно стартовая точка. Финал многомесячного движения, сотен пройденных километров, десятков высот и одной общей цели. На сцене – награждение участников сразу двух проектов: «Мои 15 вершин Алатау» и «20 жемчужин Жетысу».

Эти проекты, которые начались как идея, как зов, как попытка объединить, выросли в целое движение. В них приняли участие более 3 000 человек. Но цифры здесь – не главное, главное то, как горы меняют людей.

– Многие обрели друзей, поверили в свои силы, – говорит один из организаторов специальной церемонии награждения Александр Степаненко. – Это не про спорт, это про путь. Про уважение к природе, к себе, к другим.

На сцену поднимаются участники – группами по десять. Им вручают дипломы, подарки... Поздравляют легенды казахстанского альпинизма и видные общественные деятели – Максут Жумаев, Ерлан Смаилов, Кажым Джумалиев... Никто не спешит, никто не смот­рит на часы. Это не концерт и не совещание, это праздник для своих.

Горы, которые объединяют

Максут Жумаев – один из самых известных альпинистов Казахстана, как всегда, сдержан. С юмором, но по делу:

– Раньше таких, как участники этого проекта, называли «дикарями». Они сами ходили в горы – без турфирм, без проводников. Но ведь именно из таких «дикарей» вырастали выдающие­ся спортсмены-альпинисты. Это был настоящий социальный лифт. Если говорить серьезно, альпинизм – все-таки спорт взрослых людей. Это не аттракцион. Ты должен быть хотя бы студентом, должен пройти какой-то путь, чтобы осознать: да, вот сейчас это – мое. Один человек сходит на одну вершину и скажет: «Ну все, я прочувствовал альпинизм, спасибо, больше не надо». А другой увидит, что его друг уже две покорил, и начинает: «Ай-яй-яй, надо догонять!» А потом перегонять. Тут появляется азарт, дух соревнования.

Максут Жумаев сравнивает походы с коллекционированием:

– Я и сам нумизмат и филателист. Кто-то подумает, что это слова ругательные, но нет, это о собирательстве. И вершины – это тоже предмет собирательства, только духовного.

Когда путь начинается с пандемии

Марина Ким, одна из участниц, говорит о своем маршруте так просто и искренне, что зал замирает:

– Честно? Спасибо пандемии. Именно тогда я впервые пошла в горы. С детьми, просто чтобы не сидеть дома. Сначала – озера, потом Кок-Жайляу, потом кто-то рассказал про проект. А дальше все завертелось.

Ее первая вершина – Пик Титова. Сейчас она старается выбираться в горы каждую неделю. Иногда возвращается к уже пройденным вершинам – чтобы пройти их с другого пути, в другое время года, с другими людьми.

– Каждое восхождение – как заново, – говорит она и добавляет, что вопреки страхам даже в зрелом возрасте можно найти близких по духу людей. – В горах это почему-то легче. Люди там настоящие. Настроенные на то же, что и ты.

Проект, который движется дальше

Охотник, зоозащитник, исследователь Кажым Джумалиев говорит твердо и уверенно:

– В этом году у нас впервые появились номинанты по проекту «20 жемчужин Жетысу». Это больше про велотуризм, автотуризм, кемперы, семейные выезды. Но и это – часть устойчивого туризма. Все маршруты проходят по существующим дорогам. Мы ничего не прокладываем заново, не ломаем природу. Только открываем заново то, что уже есть.

Кажым приоткрывает и то, что пока в стадии реализации, – проект «Тропа наследия Алатау». Более 1 200 км по Заилийскому Алатау – от Кольсайских озер до Кастека, через перевалы, долины и озера. Это должен быть первый в Казахстане транс­региональный маршрут, где можно будет идти неделями – с поддержкой, инфраструктурой, с понятной логис­тикой.

– Этот проект уже поддержан на высоком уровне. Сейчас идет трассировка. К концу года получим полноценный туристический продукт, который станет новым лицом казахстанского outdoor-туризма.

О культуре, энергии и смысле

Общественный деятель, член правления Kaz Alpine Club Ерлан Смаилов смотрит на происходящее шире:

– Сегодняшнее награждение – не просто событие. Это часть большой новой культуры. Посмотрите: вечер, рабочий день, а зал полон. Люди пришли не по распоряжению. Пришли сами. Это сообщество с другим мировоззрением – активным, экологичным, живым.

Он рассказывает о необходимос­ти государственной поддержки, о команд­ной работе между обществом, акиматами, министерствами. О том, что туризм – не только эмоция, но и экономика. И если мы хотим, чтобы люди шли в горы не «дикарями», а осознанно, нужна инфраструктура. Нужны тропы, указатели, приюты, гостевые дома, справочники, приложения.

– Туризм – возобновляемый ресурс. Если нефть однажды закончится, туризм – никогда. Но его надо развивать с умом. Мы должны просчитать антропогенную нагрузку, чтобы маршруты не страдали от перенаселенности. Алматинские ущелья в выходные забиты. Потому что маршрутов мало. Когда троп станет больше, все изменится. И внешний туризм поднимется, и внутренний. И экономика районов тоже.

Церемония – не конец, а продолжение

Когда формальная часть завершается, остается то, ради чего, по сути, все и собрались. Общение. Смех. Планы. Рюкзаки у стен и горячий чай в руках. Салаты соседствуют с картами маршрутов, фото – с историями о ночевках под звездами. Кто-то впервые говорит с Жумаевым, кто-то показывает фото с вершины, кто-то уточняет, как добраться до одного из озер Жетысу. Это не просто награждение. Это собрание людей, для которых маршрут – способ быть собой.

В воздухе – легкая усталость и огромное воодушевление. Потому что каждый, кто сегодня здесь, знает: настоящая вершина не та, куда ты поднялся, а та, к которой хочется вернуться. Снова. Идти дальше. Идти вместе.