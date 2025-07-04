Сегодня в Астане стартует юношеский и юниор­ский чемпионат Азии по тяжелой атлетике

Спорт
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Дмитрий Норкин

На турнире выступит обновленная команда

фото olympic.kz

Соревнования пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan. Наша страна выставила на турнир достаточно большой состав, перед которым поставлены задачи по завоеванию как можно большего числа наград.

Как отмечается на сайте Национального олимпийского комитета РК, не так давно молодые казахстанские штангисты успешно выступили на чемпионате мира в Лиме (Перу). Наши атлеты по итогам турнира показали высокий результат, завоевав пять медалей. Обладателями золотых наград стали Ксения Прозорова (в весовой категории до 59 кг) и Бейбарыс Ерсеит (до 61 кг). С бронзой первенство планеты завершили Кира Данилова (до 71 кг), Ернур Мырзахметов (до 73 кг) и Ерасыл Саулебеков (до 81 кг).

Теперь перед нашей командой стоит задача успешно выступить и на домашнем континентальном первенстве. По данным Федерации тяжелой атлетики Казахстана, в соревнованиях примут участие более 450 тяжелоатлетов из 27 государств. Сборная Казахстана как страна-организатор может выставить на турнир самый большой состав. Подробнее о подготовке к нему рассказал старший тренер Альберт Хакимулин.

– Подготовка к чемпионату Азии проводилась на высоком уровне. Последние учебно-тренировочные сборы прошли в Алматинской области, а всего с марта мы провели уже шесть УТС. В настоящее время все внимание сосредоточено на результатах. У нас есть все основания полагать, что тяжелоатлеты готовы на 100 процентов. Страну на первенстве континента представят 30 спортсменов, – подчеркнул он.

Также старший тренер отметил, что с начала года в составе национальной сборной произошли серьезные изменения.

– Пришли новые юные спортсмены. Все прошли подготовку, адаптацию и готовы биться на турнирах различных уровней. Состав сборной изменился на 50 процентов. И предстоящий чемпионат Азии станет первым международным соревнованием для обновленной команды, – говорит Альберт Хакимулин.

На предстоящем континентальном первенстве соберутся многие сильнейшие штангисты Азии. Так что ожидается высокая конкуренция. В борьбе за медали должны проявить себя и наши атлеты, среди которых победители и призеры мирового первенства, ЧА-2024.

Например, мы ждем победы от Ерасыла Саулебекова, Едиге Емберды, Аянат Жумагали, Дениса Полубояринова, которые на прошедшем чемпионате Азии стали обладателями золотых наград. Также стоит отметить Ксению Прозорову, Бейбарыса Ерсеита, Ернура Мырзахметова, Киру Данилову. Все эти спортсмены могут показывать высокие результаты.

Стоит отметить, что последний раз наша страна принимала международный турнир по тяжелой атлетике в 2014 году, когда проводила чемпионат мира среди взрослых.

#Астана #тяжелая атлетика #Спорт

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Сегодня в Астане стартует юношеский и юниор­ский чемпионат Азии по тяжелой атлетике
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