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07.03.2009
Конкурсы
7 марта 2009 г. 0:00
47
Конкурсы на 07.03.2009 -
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08:26
Завершился визит Токаева в Турцию
10:10
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
09:39
В Астане завершился чемпионат по бочча
09:30
Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
11:20
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
12:06
В Астане состоится международный форум "Астана"
13:03
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
14:37
Рекорды, челлендж, автопробег: как в Астане отмечают День государственных символов
30 мая 2023 г. 4:30
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
30 мая 2023 г. 1:00
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
29 мая 2023 г. 14:15
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
28 мая 2023 г. 8:20
Двое школьников утонули в Актюбинской области
31 мая 2023 г. 13:12
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
28 мая 2023 г. 12:24
В Турции стартовал второй тур выборов президента
29 мая 2023 г. 11:26
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
28 мая 2023 г. 14:51
Астанчанам рассказали, как изменятся маршруты автобусов
28 мая 2023 г. 13:00
В Костанае школьница выглянула в окно и сорвалась
28 мая 2023 г. 19:48
Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая
30 мая 2023 г. 3:30
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
29 мая 2023 г. 1:00
Современное рабство
31 мая 2023 г. 2:00
Роль истории в жизни общества
28 мая 2023 г. 9:54
Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД
28 мая 2023 г. 11:26
Тело второго ребенка нашли на дне реки Иргиз в Актюбинской области
28 мая 2023 г. 10:37
В Уральске третий день тушат мусорный полигон
29 мая 2023 г. 0:00
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
30 мая 2023 г. 16:06
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
29 мая 2023 г. 13:29
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
30 мая 2023 г. 0:00
Тернистый путь к знаниям
6 мая 2023 г. 1:30
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
5 мая 2023 г. 2:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
6 мая 2023 г. 2:30
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
6 мая 2023 г. 0:30
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
6 мая 2023 г. 4:30
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
6 мая 2023 г. 5:00
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
18 мая 2023 г. 15:55
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
5 мая 2023 г. 0:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
6 мая 2023 г. 4:00
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
6 мая 2023 г. 5:30
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
6 мая 2023 г. 19:09
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
22 мая 2023 г. 1:30
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
5 мая 2023 г. 18:03
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
24 мая 2023 г. 4:00
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
18 мая 2023 г. 14:21
Осужденная совершила побег в Алматинской области
16 мая 2023 г. 14:19
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
6 мая 2023 г. 13:02
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
6 мая 2023 г. 9:50
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
6 мая 2023 г. 14:40
В Республиканском штабе рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
6 мая 2023 г. 18:16
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
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