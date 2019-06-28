10-летняя дизайнер из Актобе вышла в финал конкурса «ALTYN OIMAQ»

Айгерим Мураткызы представила свою работу в номинации «Детская одежда с национальным орнаментом». Заявку на участие в творческом состязании за нее подала мама – Айнагуль Мазинова.«У меня была мечта с детства – шить одежду. Как подросла – это стало моей целью – одеваться оригинально, самой шить и одеваться. 10 лет я назад открыла ателье, но из-за необходимости ухода за детьми всю работу пришлось остановить. Не было возможности контролировать, работать с каждым человеком индивидуально. Шить одежду это очень ответственная работа. Дети росли, и моя дочь Айгерим проявила интерес к шитью, и я решила помочь ей в развитии навыков. Дочь умеет сама рисовать платья, кроить и шить. Айгерим посещала творческий кружок творческой академии «Тумар», училась в художественном лицее, где улучшила свои знания», - вспоминает Айнагуль.Десятилетняя девочка также параллельно училась игре на фортепиано, участвовала в различных конкурсах городского и областного масштабов. Сейчас Айгерим занимается художественной гимнастикой.«Айгерим с детства терпеливая, спокойная, сдержанная, в каждой работе видит красоту. У нее интерес к одежде, я это наблюдаю. Сейчас она может при помощи швейной машинки сшить себе одежду, уменьшить большую одежду на несколько размеров, может взять мерки, по ее просьбе мы пригласили из Ташкента дизайнера Динару Осман, она сейчас преподает дочке», - рассказывает Айнагуль Мазинова.Айгерим надеется внести свой вклад в сфере моды, и в этой связи Айнагуль Мазинова решила вновь открыть ателье. Первые несколько коллекций они представили на областной конкурс, организованный областной Ассамблеей народа Казахстана, в номинации «Офисная одежда в национальном стиле». Работа была положительно оценена комиссией.«Также мы презентовали по эскизу Айгерим пальто и работы из шерсти, пуха. Мы прошли комиссию. Из Актобе участвовали два дизайнера. Айгерим рисовала рисунки, а мы шили. Так мы начали большое дело. Дальше мы работали и пробовали себя в разных сферах. Сейчас мы занимаемся изготовлением футболок, платьев и детской одежды с национальным орнаментом. Особенность Айгерим - это любовь к искусству, она любит делать дизайн в национальном стиле. Мы хотим показать, что в Казахстане можно сделать одежду лучше, чем в Китае, Турции, Италии. У нас есть колорит, национальные традиции. Наша цель – выйти на мировой рынок с нашими товарами», - делится мама молодой мастерицы.Сама Айгерим стесняется давать интервью.«До того как начать рисовать эскиз, я мысленно выбираю цвета в первую очередь. Смотрю, чтобы цвета совпадали друг с другом. Мне очень нравится рисовать эскизы одежды. Сейчас я получаю новые знания в области дизайна одежды», - рассказывает сама Айгерим.Многие думают, что на самом деле дизайнер сама Айнагуль. Но она подчеркивает, что лишь только шьет одежду и выполняет поручения Айгерим.«Мы участвовали в фестивале в Алматы, где присутствовали многие опытные дизайнеры. И когда Айгерим представила свои работы, многие удивлялись, что это сделала маленькая девочка. Мы проходили практику в Узбекистане, потому что там развита легкая промышленность. Они делают продукцию для разных стран. У них развит дизайн на высоком уровне. Сейчас в работе мы сталкиваемся с разными трудностями – все ткани, инструменты завозятся из зарубежа. Мы все привозим из заграницы. Я предлагаю в Казахстане производить свои ткани, для этого государству нужно выделять деньги, помогать производителям. Все расходы закладываются в цену товара, и это сказывается на итоговой цене», - сетует Айнагуль Мазинова.По ее словам, жители в регионе не всегда понимают разницу между дизайнерской одеждой и масс-маркетом. Ателье Айнагуль и Айгерим стараются шить эксклюзивные вещи в единственном экземпляре. Несмотря на высокие цены, 80% коллекций продаются сразу.«У нас не всегда есть возможность рекламировать свою продукцию, это стоит очень дорого. Мы рады, что государство поддерживает творчество, уделяет внимание легкой промышленности, нам часто не хватает поддержки. Спасибо конкурсу «ALTYNOIMAQ» за возможность показать свои работы всему Казахстану. Моя материнская мечта, чтобы мои дети развивались. Моя дочь вдохновляет меня, придает мне силы. Я верю, что она станет известным дизайнером», - рассказывает многодетная мать.Планы у девочки и ее мамы большие. В ближайшее время они надеются запустить одежду в небольшом серийном производстве, а после – попробовать свои силы в спортивной одежде из синтетического трикотажа.