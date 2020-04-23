100 гектаров леса горят близ Семея







"В 15:35 на место пожара поднят вертолет І-класса (МИ-8 – прим. автора) с водосливным устройством (объем 8 куб. – прим. автора) из г. Усть-Каменогорск. В тушении лесного пожара задействовано 26 пожарных машин, 4 лесопожарных комплекса, 3 трактора с навесным оборудованием, 2 патрульных машины, 1 вертолет МИ-2 и более 75 людей. Скорость ветра – 16 м/с", – дополнил он.

По его словам, в настоящее время привлекаются силы и средства местного исполнительного органа и Департамента по чрезвычайным ситуациям.