100 гектаров леса горят близ Семея

В Восточном Казахстане горят сто гектаров леса. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz.
"23 апреля в 15:00 часов на территории Байдаулетского лесничества Долонского филиала государственного лесного природного резервата "Семей орманы" возник низовой лесной пожар с переходом в верховой. Причина пожара – переход с поймы Иртыша на территорию государственного лесного фонда. Ориентировочная площадь – 100 гектаров", – говорится в сообщении.
По его словам, в настоящее время привлекаются силы и средства местного исполнительного органа и Департамента по чрезвычайным ситуациям.
"В 15:35 на место пожара поднят вертолет І-класса (МИ-8 – прим. автора) с водосливным устройством (объем 8 куб. – прим. автора) из г. Усть-Каменогорск. В тушении лесного пожара задействовано 26 пожарных машин, 4 лесопожарных комплекса, 3 трактора с навесным оборудованием, 2 патрульных машины, 1 вертолет МИ-2 и более 75 людей. Скорость ветра – 16 м/с", – дополнил он.
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
В мировых контекстах
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
Нетепличные условия
Полноценное детство для всех
Чтобы избежать беды
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
«Неотложка» станет быстрее
«Наполи» рвется к чемпионству
Можешь помочь – помоги!
От «Кракенов» до «Барыса»
Джокович догнал Надаля
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Еще одно «серебро»
Энергия добра
Хочу служить!
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе