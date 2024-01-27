100-летие автора «Меня зовут Кожа» будет отмечаться на уровне ЮНЕСКО

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100-летие Бердибека Сокпакбаева включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения классика казахской и детской литературы Бердибека Сокпакбаева. Юбилей писателя будет отмечаться в масштабах ЮНЕСКО, сообщает Минкультинформ.

По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева началось празднование 100-летия писателя. В родном селе Бердибека Сокпакбаева в Нарынколе возведут памятник. Также имя писателя будет присвоено ряду парков, образовательному учреждению и областной библиотеке.

Бердибек Сокпакбаев написал более 20 рассказов, повестей, романов для детей и подростков. На произведениях «Меня зовут Кожа», «16-летний чемпион», «Мертвые не возвращаются» выросло не одно поколение казахстанцев.

Празднование 100-летнего юбилея писателя, внёсшего огромный вклад в развитие отечественной литературы, началось накануне в областном центре Алматинской области.