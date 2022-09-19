100 млн тенге вымогали у бизнесмена в Костанайской области

Банкротного управляющего одной из компаний в Костанайской области осудили за вымогательство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Департамент АФМ по Костанайской области установил, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

«Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО – половины от ранее оговоренной суммы.

Указанный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения ему назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы», – проинформировали в ведомстве.