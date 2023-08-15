5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена

Полиция города Астаны возбудила административное производство в отношении девушки, избившей 5-летнюю родственницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/qumash_kz

Поводом для разбирательств стало видео, разлетевшееся накануне по пабликам в Сети. На нем девушка бьет и даже пинает маленькую девочку.

«Утром 14 августа 5-летняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что так отреагировала 17-летняя родственница, – установила полиция. – Законные представители девочки отказались от дальнейших разбирательств. Им предложена дальнейшая работа с детским психологом».

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, 17-летняя девушка приходится пострадавшему ребенку тетей. Подросток приехала в гости к брату. А утром ее попросили отвести ребенка в детский сад.

«По делу я на связи с акиматом города Астаны. Также я на связи с бабушкой девочки. Общественный фонд «Право» возьмет всю семью на психологическое сопровождение (первый прием пройдет в эту среду)», – отметила детский омбудсмен.

В отношении девушки возбуждено административное производство по части 1 статьи «Побои». Материалы по делу направлены в специализированный межрайонный административный суд по административным правонарушениям.