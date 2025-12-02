ИИ, наука и 1 000 контрактов: премьер обозначил приоритеты для промышленности

Правительство
131
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня менее 20% предприятий в отрасли используют современные цифровые технологии 

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам рассмотрения вопроса развития и цифровизации обрабатывающей промышленности на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил несколько ключевых задач, сообщает Kazpravda.kz

В частности, одним из наиболее эффективных инструментов поддержки отечественных производителей является механизм долгосрочных договоров и офтейк-контрактов. В текущем году с казахстанскими производителями было заключено 879 таких соглашений, позволяющих предприятиям уверенно планировать свое производство и развитие. В этой связи Минпрому совместно с заинтересованными госорганами до конца следующего года поручено довести общее количество заключенных долгосрочных договоров и офтейк-контрактов как минимум до 1 тысячи.

В Казахстане менее 20% предприятий обрабатывающей отрасли используют современные цифровые технологии, включая искусственный интеллект. В свою очередь, в развитых странах, таких как Германия и США, системы предиктивного мониторинга позволяют снижать до 15% затраты на обслуживание оборудования. Минпрому и МИИЦР РК поручено обеспечить реализацию на предприятиях обрабатывающей промышленности новых проектов по внедрению искусственного интеллекта для предиктивного обслуживания оборудования, автоматического контроля качества и оптимизации производства.

Необходимо расширять потенциал научных разработок для обрабатывающей промышленности. Минпрому совместно с МНВО – разработать комплексный пакет мер по поддержке научных исследований в сфере обработки.

Общий контроль и координация закреплены за первым заместителем Премьер-министра Романом Скляром.

#промышленность #Бектенов #наука #контракты

